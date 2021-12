Fato Relevante – Creditamento de Juros sobre Capital Próprio

Compartilhe Facebook

A Guararapes Confecções S.A. informa que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada hoje, aprovou o creditamento de juros sobre o capital próprio pela Companhia, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2021.

FATO RELEVANTE

CREDITAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

A Guararapes Confecções S.A., “Guararapes” ou “Companhia” (B3: GUAR3), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada hoje, aprovou o creditamento de juros sobre o capital próprio pela Companhia, a serem imputados ao dividendo obrigatório do exercício de 2021, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, no valor bruto de R$204.521.191,17, sujeito ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de acordo com a legislação vigente. Esse montante é correspondente a R$ 0,4097 por ação, considerando a quantidade de 499.197.440 ações ordinárias, das quais já foram excluídas as ações em tesouraria, sendo que a data do pagamento será deliberada na Assembleia Geral Ordinária de 2022. De acordo com a legislação vigente, farão jus aos juros os acionistas da Companhia detentores de ações em 21.12.2021.

Dessa forma, a partir de 22.12.2021 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas “Ex-JSCP”. A Companhia solicita aos acionistas, empresas e/ou entidades que não estejam sujeitas à retenção do Imposto de Renda na Fonte, que providenciem o envio da documentação hábil para liberação da referida retenção para a sede da Companhia, na Rodovia RN 160 km 03 s/nº, Bloco A – 1º andar, Distrito Industrial, Natal, Rio Grande do Norte, CEP 59115-900, aos cuidados de Faber Lima Mesquita de Medeiros, até o dia 22.12.2021. As instruções e a data de início do pagamento dos juros sobre o capital próprio serão divulgadas imediatamente após a Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá em 2022. Para mais informações, os acionistas poderão entrar em contato com o departamento de Relações com Investidores da Companhia pelo e-mail [email protected].

Natal, 16 de dezembro de 2021.

Tulio José Pitol de Queiroz

Diretor de Relações com Investidores

Website: https://ri.riachuelo.com.br/