Ferramentas de SEO são importantes para vendas de fim de ano

16 de dezembro de 2021.

16/12/2021 – Com ferramentas de SEO, você pode ver o que está funcionando e quais partes de sua estratégia podem se beneficiar com alguns ajustes

Segundo pesquisa, 77% dos consumidores esperam comprar presentes no fim de 2022; empreendedor digital explica quais ferramentas adotar em uma estratégia de SEO

Após um período de incertezas por conta da pandemia de Covid-19, empresas de diversos setores projetam alta nas vendas deste Natal. Segundo estudo realizado em conjunto pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) e Offer Wise Pesquisas, a expectativa é que 77% dos consumidores comprem presentes no fim de 2022, o que representa uma volta ao nível de consumo pré-pandemia.

Ainda de acordo com o balanço, 79% dos brasileiros pretendem utilizar a internet para fazer pesquisa de preços. Em resposta, 93,3% dos empreendedores ouvidos pela mesma pesquisa afirmaram que vão apostar no meio digital, especificamente em ações de marketing e merchandising.

Cleverson de Almeida, CEO da Clever Innov, agência de marketing digital, acredita que, além das ações apontadas pelos empreendedores, determinadas ferramentas de SEO (Search Engine Optimization – Otimização para Mecanismos de Busca, em português) podem ajudar os negócios a alcançarem um bom ranqueamento em buscas.

“As ferramentas de SEO poupam as empresas da pesquisa de palavras-chave e da análise de dados. Com essas ferramentas, você pode ver o que está funcionando e quais partes de sua estratégia podem se beneficiar com alguns ajustes”, afirma.

Segundo Almeida, as melhores ferramentas de SEO fornecem relatórios sobre como um negócio se compara aos concorrentes e onde estão as maiores oportunidades. “Além do mais, eles permitem que você avalie o desempenho de pesquisa em países, regiões ou idiomas”.

Quais ferramentas adotar em uma estratégia de SEO para o fim de ano?

O CEO explica que, além de ferramentas pagas e já testadas com um custo-benefício atrativo, há opções gratuitas como Google Trends e a ‘velha busca’ no Google com guia anônima. “Porém, é preciso lembrar que qualquer ferramenta é apenas um complemento: é a estratégia que faz toda diferença”.

Neste sentido, Almeida destaca que é importante que uma empresa que queira se destacar no meio digital tenha uma boa estratégia de SEO para o Natal e Réveillon.

“Uma das funções mais importantes do SEO é aumentar a visibilidade, o que significa tornar mais fácil para os clientes em potencial encontrá-lo quando procuram algo que você tem a oferecer. A visibilidade está diretamente relacionada a sua classificação”, afirma. “Por isso, quanto mais alta for a sua classificação na página de resultados de um mecanismo de pesquisa (SERP), maior será a probabilidade de que os clientes em potencial vejam sua marca e cliquem para acessar o seu site”, esclarece.

Ainda segundo o especialista, quanto mais eficazes forem os investimentos em SEO, maior será a classificação de um negócio e melhor será sua visibilidade. “O que é importante quando se considera que quase metade (45%) dos latino-americanos não clicam além da primeira página de resultados em ferramentas de busca como o Google quando compram online”, afirma, citando dados de uma pesquisa da Toluna, desenvolvedora de pesquisas digitais.

Para o CEO da Clever Innov, o aumento do tráfego da web é um dos principais objetivos do SEO, sendo que, ao aumentar o tráfego, a visibilidade e as classificações também crescem. Com efeito, o primeiro lugar em uma pesquisa do Google recebe quase 32,9% dos cliques, conforme pesquisa da Chitika, empresa de publicidade direcionada à pesquisa.

“Por isso, em circunstâncias especiais, como as festas de final de ano, em que muitas empresas tendem a realizar estratégias de SEO, é preciso se destacar frente a uma concorrência que também está empenhada em ter um bom ranqueamento”, afirma.

Para tanto, segundo Almeida, um dos segredos para se destacar na competição de SEO é a regularidade. “Muitos tentam esta atividade para seus negócios, mas, depois de um certo período, quando não obtêm resultados, desaceleram as atividades ou as abandonam por completo. Assim, adotar uma estratégia assertiva e perseverar nela pode ser um diferencial não apenas a curto, mas a longo prazo”.

