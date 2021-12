Avantia cumpre os parâmetros do Programa de Integridade Brasileiro

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 16 de dezembro de 2021.

São Paulo, SP 16/12/2021 –

Órgãos atestam integridade de empresas para atuação com setor público.

Para fechar o ano com chave de ouro, a especialista em soluções de tecnologia para a área de segurança eletrônica, Avantia, foi reconhecida legalmente como uma empresa íntegra, cumprindo todos os parâmetros expostos na Lei Distrital nº 6.112/2018. Esta lei dispõe sobre a implementação de Programa de Integridade em pessoas jurídicas que firmem relação contratual com a administração pública do Distrito Federal em todas as esferas de poder.

O Programa de Integridade tem como objetivos:

● Proteger a administração pública distrital de ações prejudiciais causadas por fraudes, irregularidades e má conduta;

● Garantir que os contratos sejam executados conforme os regulamentos de determinada atividade;

● Reduzir os riscos inerentes aos contratos, provendo maior segurança e transparência em sua execução;

● Obter melhor performance e mais qualidade nas relações contratuais.

O Programa de Integridade da pessoa jurídica consiste em procedimentos íntegros que buscam evitar atos ilícitos praticados contra a administração pública do Distrito Federal. Para que seja efetuada a avaliação, a empresa precisa apresentar relatório de perfil e relatório de conformidade do Programa, devendo estar de acordo com determinados parâmetros, como:

● Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica;

● Respeito aos padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade;

● Elaboração de relatórios financeiros e registros contábeis completos;

● Realização de eventos que promovam cultura ética e integridade;

● Existência de canais de denúncia de irregularidades.

A Avantia firmou contrato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e enviou seu Programa de Integridade para a avaliação da Unidade de Compliance do Distrito Federal. Após a análise, ficou registrado que a empresa cumpriu todos os parâmetros estabelecidos na Lei Distrital nº 6.112/2018.

“O Programa de Integridade caminha junto do propósito da Avantia de oferecer as melhores soluções em tecnologias de segurança aos nossos clientes. Com mais de 20 anos no mercado, trabalhamos para superar desafios e gerar benefícios à sociedade todos os dias”, afirma Silvio Aragão, sócio-fundador da Avantia.

Website: https://www.avantia.com.br/