O suporte perfeito: como transformar o atendimento em um fator de atração

17 de dezembro de 2021.

São Paulo; Santa Catarina 17/12/2021 – Segundo pesquisas recentes, apenas 11% dos consumidores brasileiros estão satisfeitos

com as formas de atendimento

O atendimento ao cliente faz toda diferença na hora da venda, cada vez mais as empresas

buscam aperfeiçoar e inovar nos modelos de assistência ao consumidor, buscando atrair e

acolher toda categoria de público.

O bom atendimento faz a diferença para o sucesso de qualquer negócio e gera uma experiência positiva para o cliente. O atendimento ao cliente e a experiência do cliente não são a mesma coisa, mas podem se complementar. É a percepção geral sobre o seu produto ou serviço, através de todas as interações ao longo do ciclo de vida do cliente. A partir dos avanços tecnológicos progressivamente os consumidores mostram-se exigentes a respeito dos conceitos de compra e venda.

A era da tecnologia facilita esse trânsito de informações sobre produtos e serviços, desse modo um bom atendimento é necessário para a realização de qualquer venda. Conhecer o público alvo e ter em mente o que se quer oferecer é o primeiro passo para obter sucesso nas vendas. Assim inovar e buscar um diferencial, observando as particularidades de cada cliente pode ser uma boa solução para moldar a assistência necessária que a empresa irá oferecer. Priorizar o setor de atendimento ao cliente é o primeiro passo para estabelecer um bom relacionamento. A comunicação é sempre necessária para um bom desenvolvimento comercial. Seguir alguns passos como ter visão futura, ser empático, pedir feedbacks, conhecer o cliente, pode mudar a estética do atendimento engessado do e-commerce.

Bill Gates, o fundador da Microsoft, disse em um de seus livros que o cliente “não é um estranho no nosso negócio. É parte dele. Não lhe fazemos um favor ao servi-lo, ele nos faz um favor ao nos dar uma oportunidade de servi-lo. O cliente é parte do negócio, é incoerente oferecer uma assistência que não foi desenvolvida observando as necessidades do público. Pois, no fim das contas é o consumidor que faz o desenvolvimento da empresa.

Segundo pesquisa feita pela revista Mercado e Consumo, apenas 11% dos consumidores brasileiros estão satisfeitos com as formas de atendimento, essa defasagem influencia justamente no desenvolvimento do negócio. A pesquisa também apontou que, para 72% dos brasileiros, uma empresa não tem chance após uma grosseria de um funcionário.

Fortalecer a relação empresa-cliente poderá diferencia-lo o mercado. Relacionamento com o cliente/consumidor pode gerar um vínculo de fidelidade. Comércio e comunicação são conceitos que andam entrelaçados, a capacidade de partilhar informações sobre um serviço é a base do atendimento.

