Legado da pandemia é um ambiente mais limpo e saudável no mundo corporativo

São Paulo – SP 20/12/2021 – Que, com o passar dos anos, as empresas não se esqueçam que a limpeza corporativa e a saúde das demais pessoas no local de trabalho andam de mãos dadas

Com a esperança de um futuro pós-pandemia, as empresas de limpeza não podem esquecer os aprendizados que a pandemia trouxe, em relação à conservação dos ambientes corporativos.

Com o estouro da pandemia por conta do novo coronavírus no mundo e com a comprovação de que uma das formas de evitar a proliferação da covid-19, segundo o Governo Federal é a higienização tanto pessoal quanto de ambientes, a atenção para a limpeza redobrou. E dentro das empresas não foi diferente, o cuidado com a limpeza corporativa foi reforçada, para que o risco de contaminação seja baixo.

De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, no mês de novembro de 2021, foi registrada queda de 93% das mortes por Covid-19 ante o início de abril. Com o avanço da vacinação, São Paulo também teve em outubro o mês com menos óbitos provocados pelo novo coronavírus desde abril de 2020, ainda no início da pandemia. Com a diminuição dos casos da covid-19, as medidas de restrição estão gradualmente sendo amenizadas, mas os cuidados com a limpeza não podem ser esquecidos. O mundo se adaptou ao novo normal, e com essa adaptação vieram novas rotinas de higiene e limpeza que não podem ser esquecidas ao longo do tempo.

Além de prevenir a propagação do novo coronavírus, os cuidados com a higienização evitam a contaminação de outras doenças, como gripe, conjuntivite e alergias, segundo o Laboratório Fiocruz. No caso do ambiente corporativo, o risco de contaminação é alto pela grande circulação de pessoas nas empresas, então, se o local de trabalho não se atenta em garantir uma limpeza de qualidade, os funcionários, fornecedores e clientes estão expostos ao risco de contaminação pelo novo coronavírus e outras doenças.

Com a esperança de um mundo pós-pandemia, as medidas de limpeza adotadas devem continuar, principalmente no meio corporativo, pois o investimento na limpeza empresarial além garantir a segurança da saúde das pessoas ainda garante a boa aparência da corporação.

O futuro da limpeza no pós-pandemia

No meio corporativo, a Covid-19 acendeu o alerta de que investir na saúde dos funcionários nunca é demais, e para assegurar a proteção é necessário ter uma rotina de limpeza, garantir os EPIS necessários para segurança dos funcionários, utilizar produtos de limpeza profissional adequados com garantia da Anvisa, e manter os colaboradores sempre atualizados das medidas que precisam tomar para sua proteção no local de trabalho e a proteção dos demais colegas.

Com o retorno das atividades presenciais nas empresas, além de assegurar a eficácia da proteção contra o contágio de doenças, um ambiente limpo e devidamente organizado garante aos funcionários bem-estar dentro da empresa, pois já é comprovado pela empresa americana Green Building Association que limpeza e organização aumentam até 40% da produtividade das pessoas no trabalho, além de diminuir o estresse no local de trabalho, pois, ao invés de o funcionário se preocupar com bagunça e desorganização, ele poderá usar essa energia para focar no seu trabalho e assim apresentar melhores resultados.

Muito se ouve dizer que os anos de 2020 e 2021 foram anos perdidos, por conta da alta preocupação que assolou o mundo com a pandemia do novo coronavírus, porém com o avanço da vacinação e com a diminuição do pico de contaminação pelo novo coronavírus, as pessoas têm depositando as esperanças que 2022 será um ano melhor, onde poderão sair às ruas sem medo. Mas, mesmo assim, costumes adotados no pico da pandemia não devem ser esquecidos. Rui Monteiro, presidente do SEAC-SP reforça que, “mesmo com a esperança de um 2022 melhor, o que não deve ser deixado de lado é o cuidado e a proteção observados no início da pandemia. As pessoas devem se cuidar, e uma das melhores formas de fazer isso é cuidando da limpeza em ambientes. O mundo foi educado sobre como é importante cuidar da limpeza pessoal e de ambientes e que no ambiente corporativo, não é diferente. Que, com o passar dos anos, as empresas não se esqueçam que a limpeza corporativa e a saúde das demais pessoas no local de trabalho andam de mãos dadas”.

Para garantir que o ambiente corporativo continue sendo limpo e higienizado de forma correta em um futuro pós-pandemia, é importante que as empresas se atentem em ter uma equipe de limpeza capacitada e que saibam que mesmo em um futuro diferente do atual presente, é preciso manter a rigidez na higienização dos ambientes corporativos.

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC-SP) criou a campanha “Limpeza é Saúde” com o intuito de lembrar a todos que estar em ambientes devidamente limpos resulta positivamente na qualidade de vida dos demais, principalmente em ambientes de trabalho, onde as pessoas passam grande parte do seu dia.

Através dessa campanha, as empresas aprendem mais sobre as medidas de conservação necessárias para assegurar que tanto seus funcionários, quanto seus clientes estão em um ambiente devidamente higienizado, e assim ter seu reconhecimento no mercado como uma empresa que se preocupa com o bem-estar das pessoas. Quem aderir à campanha “Limpeza é Saúde”, recebe um selo de qualidade que é reconhecido no mercado garantindo que a empresa que tem o selo é uma empresa empática e entende que a limpeza resulta em saúde para os demais.

