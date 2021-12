Ataques hackers no aluguel de equipamentos de TI

Compartilhe Facebook

Especialista aponta como fornecedor e cliente podem proteger suas informações

O aumento dos ataques hackers fez a cibersegurança tornar-se uma preocupação em todos os segmentos de atuação das empresas. Porém, os setores que tiveram crescimento chamaram ainda mais a atenção dos criminosos. Segundo a IDC Brasil, comparado ao ano anterior, houve uma alta de 2,6% em 2020 nos computadores destinados à companhias que prestam serviços de locação. Diante disso, a empresa de aluguel de equipamentos de TI, Aluga.com consultou a especialista Pedrita Miranda, IT Leader do Instituto Daryus de Ensino Superior Paulista, para esclarecer dúvidas sobre medidas de segurança da informação.

Para a especialista Pedrita Miranda existem alguns cuidados importantes pensando em segurança que devem ser seguidos: “Para começar é crucial escolher uma empresa séria, confiável, que ofereça serviços que de fato se adequem às suas necessidades, junto com um suporte e equipamentos de qualidade, são pontos de sucesso.”

As recomendações gerais são: “Um equipamento seguro do ponto de vista de componentes técnicos, deve contar com um bom antivírus, melhor ainda se falarmos dos que identificam prontamente ameaças do tipo 0-day, ou seja, sem a necessidade de ter conhecimento prévio padrão do vírus ou do código malicioso, e possua controles como de firewalls”, complementa Miranda.

É de responsabilidade do locador dar suporte à empresa que está alugando o equipamento. As informações devem ser bem esclarecidas e acordadas entre cliente e fornecedor. Para isso, o locador deve sempre ter contratos que sejam claros e que descrevam os serviços oferecidos, contendo direitos e deveres de ambos.

Já a empresa que opta pelo aluguel de equipamentos deve ter em mente qual o perfil de configuração dos dispositivos é necessário para os colaboradores. É importante ter contato direto com o locador e o manter informado, caso ocorram mudanças nas políticas internas da empresa.

A proteção dos dados é outra medida importante de segurança, Ricardo Marcelino, fundador da Aluga.com explica como esse processo é adotado na empresa: “Temos total preocupação com o equipamento que recebemos ao fim de um contrato de locação. Quando um notebook volta para o nosso estoque, por exemplo, apagamos completamente o conteúdo dentro do HDs e SSDs usando ferramentas que emitem um certificado ao fim da formatação completa de determinado produto.”

Por fim, Miranda destaca que um fator fundamental quando o assunto é segurança de equipamentos e dados é o próprio colaborador que o utiliza. Para garantir a sua segurança e a proteção de dados da empresa é importante ter uma equipe treinada e conscientizada sobre suas responsabilidades para garantir a sua segurança e a proteção de dados.

