Automação se torna ferramenta no ambiente de trabalho

* Por: - 20 de dezembro de 2021.

São Paulo 20/12/2021 –

Empresas dos mais variados segmentos encontram no RPA uma alternativa para redução de gastos e otimização de processos.



A pandemia da COVID-19 modificou a maneira como empresas de pequeno e médio porte encaram a realização de tarefas no dia-a-dia. Ao menos é o que indica pesquisa realizada no segundo semestre de 2021 pela Xerox nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido acerca do cenário do fluxo de trabalho pós-pandemia, mostrando que 80% dos donos de Pequenas e Médias Empresas pretendem implementar automação em um futuro próximo.

Foram entrevistados 1.200 líderes de empresas e entre 25 e 1000 funcionários. A pesquisa ainda apontou que 82% dos entrevistados consideram a automação de documentos como sendo fundamental para seus negócios, e 75% responderam depender mais da automação agora do que antes do começo da pandemia.

A questão da automação na segurança dos processos também foi apontada como sendo relevante por 80% dos entrevistados.

Outra pesquisa realizada pela Salesforce em outubro deste ano, apontou que 89% dos entrevistados afirmaram estar mais satisfeitos com seus trabalhos após a implementação de uma ferramenta de automação que os auxiliasse em serviços rotineiros. Os processos citados pelos entrevistados envolviam, principalmente, elaboração de planilhas e folhas de pagamento, gerenciamento de relatórios, realização de cálculos, controle de estoque e outros processos de front e back office.

O cenário também parece promissor no Brasil: o índice de Automação do Mercado Brasileiro de 2020 – que mede a automação de empresas nos setores de serviços, comércio e indústria – indicou um aumento de 3% na automação entre os anos de 2019 e 2020. Entre 2017 e 2020, o mesmo índice também registra que os setores de comércio e serviços tiveram um aumento de 11% em automação.

“A automação é uma alternativa para empresas de pequeno e médio porte que buscam uma maneira viável financeiramente de otimizar fluxos de trabalho e aumentar o ROI do negócio como um todo. A tendência do mercado para os próximos anos é aumentar exponencialmente, com mais e mais empresas buscando soluções de automação para o dia a dia”, afirma Dmitry Karpov, CIO e cofundador da ElectroNeek, empresa fornecedora de software de automação vía RPA.

