Ambientes versáteis, multifuncionais e acolhedores serão tendências em 2022

* Por: - 22 de dezembro de 2021.

Ribeirão Preto 22/12/2021 –

Espaços podem aparecer com vários estilos, cores vibrantes e formas orgânicas, mas o minimalismo ainda é a base da decoração

O cenário pandêmico, transformou a praticidade e conforto nas principais características buscadas para a decoração. Com isso, as novas tendências para 2022 são ambientes versáteis, multifuncionais e acolhedores.

Além disso, essa prática transmite a sensação de proximidade e liberdade, pois possibilita a interação com as pessoas dentro de casa. Assim, é possível transformar os ambientes, principalmente ao optar por fazer pequenas reformas.

Outro destaque será para ambientes integrados, sala e cozinha, sala e varanda, cozinha e lavanderia juntos. A opção deixa os imóveis mais aconchegantes e parecendo ser maiores do que realmente são.

O diretor da Planearte, Fernando Barbosa, explica que a versatilidade é o que mais será valorizado nos móveis no próximo ano. “A tendência é reflexo do home office, que segue peças e mobílias, confortáveis e possíveis de serem realinhadas conforme as suas necessidades. Como móveis híbridos ou retráteis, os quais você pode montar um escritório improvisado para trabalhar durante o dia, e a noite um ambiente agradável para o descanso”, diz.

Barbosa ressalta que manter-se confortável dentro de casa é essencial. “Os móveis e o layout dos cômodos interferem nessa sensação de conforto. Portanto, os ambientes integrados estarão em alta, além de móveis funcionais. Aliás, um detalhe: a mobília deve contar apenas com o necessário, sem exageros, com linhas simples e limpas, no estilo minimalista”, relata.

Esses espaços podem aparecer com vários estilos, cores vibrantes e formas orgânicas, mas o minimalismo ainda será a base da decoração. Quanto mais simples, melhor, mas sempre com um toque de aconchego. Entretanto, outras tendências estarão em evidência para complementar o estilo minimalista.

O mobiliário multifuncional possibilita aproveitar melhor o espaço disponível no imóvel. “O objetivo é desfrutar ao máximo o ambiente sem deixar de lado a funcionalidade, ou seja, ao investir nesse tipo de móvel dá para ter peças essenciais ao seu dia a dia sem prejudicar ou comprometer todo o espaço disponível”, conclui Barbosa.

A Planearte fica localizada na Avenida Marechal Costa e Silva, n° 2.665 nos Campos Elíseos em Ribeirão Preto (SP). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3101-0293, (16) 98116-2224 ou pelo e-mail [email protected].

Website: https://planearte.com.br/