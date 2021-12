Papo de Franqueado: Valdclei Vieira conta sua trajetória no empreendedorismo

Compartilhe Facebook

27 de dezembro de 2021.

Campinas, SP 27/12/2021 – Lá atrás, em 2019, eu já vislumbrava liderar os franqueados em número de produtos. Pela minha projeção, alcançaria a marca em julho, e ela veio um mês antes

Empreendedor desde a juventude, Valdclei Vieira se encontrou no segmento da construção civil com a locação de containers e outros produtos para obras.

O empreendedorismo no Brasil tem despontado para sanar diversas oportunidades de negócio e “gaps” de mercado. Atualmente, o país soma quase 52 milhões de empreendedores. Em junho de 2020, a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) estimava uma marca histórica do empreendedorismo no Brasil, com cerca de 25% de envolvimento da população adulta na abertura de novos negócios e/ou com até 3,5 anos de existência. Impulsionado pelas MEIs, o Mapa de Empresas do Ministério da Economia registrou saldo positivo de 2,315 milhões de negócios abertos no ano passado – o maior desde a série histórica iniciada em 2010.

A alta e o recorde refletem uma nova dinâmica no mercado de trabalho onde estar à frente do próprio negócio ganha os holofotes. Com Valdclei Vieira não foi diferente. Nascido em Jundiaí do Sul, no Estado do Paraná, ele conta que a vontade de empreender surgiu na juventude, relembrando a época em que tinha um pouco de tudo, incluindo gado leiteiro, suínos, criação de peixes, entre outros: “Aos 18 anos eu já queria ter meu próprio negócio. A essa altura eu ainda morava no sítio da família e minhas aspirações com o empreendedorismo eram voltadas a esse universo. Aos poucos fui tentando outras possibilidades de comércio, até que em 1996 minha esposa passou num concurso público na capital e nos mudamos para Curitiba”.

Lá, Vieira teve contato com outras fontes de renda. Entrou em uma empresa como auxiliar de produção em 1997 e galgou várias promoções até chegar ao cargo de gerente industrial. Neste meio tempo, tentou negócios paralelos (loja de roupa, de acessórios para carros etc.), mas nada vingou. Formou-se em Gestão da Produção, fez pós-graduação em Engenharia da Produção e em 2014 decidiu encerrar sua trajetória na empresa. “Até então eu tinha tentado levar as empresas que abria em paralelo com o trabalho CLT. Em 2014, quando já tinha alcançado um ótimo cargo, já tinha aberto e encerrado algumas empresas, entendi que empreender era um dos meus grandes propósitos de vida e resolvi deixar a CLT para, naquele momento, me dedicar 100% ao novo negócio”, conta o empresário.

Foi aí que ele aderiu à construção civil. Começou construindo casas no município de Fazenda Rio Grande e uma necessidade o recolocou no caminho do empreendedorismo: para seguir com a obra, precisava de containers, uma alternativa mais prática, barata e ecologicamente correta para armazenagem de insumos de obra. Mas a única empresa do ramo na região não lhe ofereceu flexibilidade monetária, o que o levou a criar sua própria marca.

Empreendedorismo de oportunidade

Diferentemente do modelo de necessidade, que chega para suprir a falta de melhores alternativas de emprego e renda para gerar rendimentos que garantam sua subsistência, o empreendedor de oportunidade tem mais segurança e menos propensão ao erro. Isso porque ele tem tempo de estudar o mercado para identificar uma possibilidade e o melhor meio de investi-la. Neste cenário, a preocupação não é empreender a qualquer custo, mas o resultado – que pode ser a liberdade financeira, o aumento da renda mensal, ou melhora na qualidade de vida, por exemplo.

Para Valdclei, a oportunidade surgiu exatamente na flexibilidade. Foi então que ele pensou em ter um container com o preço ajustado de acordo com a demanda do cliente. Com capital para investir e tempo para focar na própria gestão, além da rapidez na tomada de decisão, entendeu que era a hora de voltar a assumir riscos. “Essa rapidez talvez tenha sido o erro dos negócios anteriores, mas foi meu acerto com os containers. Do dia em que decidi criar a minha marca até tê-la registrada, site pronto, as burocracias de pessoa jurídica em dia e os primeiros containers à pronta entrega, passaram-se 45 dias. Em 45 dias eu saí do zero para assumir uma empresa que mudaria o rumo das coisas”, conta ele, que foi o próprio cliente: o primeiro container locado foi entregue na obra que ele construía. Nascia, então, a Container Rotativo.

Container Segurança

Pouco mais de quatro anos depois da Container Rotativo, Vieira conheceu um dos diretores da Container Segurança – reconhecida como melhor franquia pela “Pequenas Empresas & Grandes Negócios” por sua qualidade e responsabilidade. Por já dominar o mercado em Curitiba e Região Metropolitana, a proposta inicial foi de montar uma unidade em conjunto, mas o paranaense acabou propondo ser um franqueado.

“Vi uma nova oportunidade de agregar força à minha marca, uma vez que eu já tinha certo domínio do segmento na região. Acreditei que com ambas conseguiria explorar ainda mais o mercado, especialmente pelo fato de a Container Segurança oferecer todo esse know-how de atendimento de uma rede que está em todas as capitais e que atende mais de 1000 cidades do país. É uma bagagem muito rica e gratificante fazer parte deste universo”, comenta Valdclei, rememorando que naquela época já ambicionava o topo com as duas marcas: “Lembro de falar para a franqueadora que queria ser o maior locador de container e eles também enxergaram essa potencialidade”.

O atendimento é o diferencial do negócio que começou exatamente a partir dessa necessidade. Hoje ele tem um site e um contato para cada marca, mas segue oferecendo os dois serviços com a mesma excelência e sem distinção entre eles. “A maturidade me proporcionou chegar aos meus objetivos mais rápido do que planejei. A gestão é o quesito mais importante para quem deseja empreender e eu precisei de muitos ‘nãos’ para conquistar um modelo assertivo e que hoje é minha principal fonte de investimento. Eu sigo crescendo, fortalecendo as minhas marcas e os frutos têm sido positivos”, pontua o empreendedor.

No momento, ele (que começou com poucas unidades) é líder do segmento, de acordo com dados da própria franqueadora. Com a Container Segurança, agregou outros produtos em seu portfólio, o que permite que a empresa continue crescendo e expandindo seus negócios.

