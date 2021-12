Escola francesa de Design, Artes e Comunicação Visual abre inscrições para 2022

Compartilhe Facebook

* Por: - 27 de dezembro de 2021.

École Intuit Lab é uma escola de origem francesa de Design, Artes e Comunicação Visual, com abrangência internacional e visão multicultural.

A École Intuit Lab chega ao Brasil com campus São Paulo. As aulas começam em março de 2022, com cursos de formação e atualização profissional



A École Intuit Lab, escola francesa de Design, Artes e Comunicação Visual, com 20 anos de atuação no mercado de educação em cursos de design, está com inscrições abertas para o processo seletivo 2022 para cursos de formação em Comunicação Visual e Design Digital, Arte & Design de Games e Artes Visuais. As aulas presenciais têm início em março de 2022, na unidade da École na Vila Mariana, em São Paulo. Além destes, há o curso de atualização profissional em Design & Comunicação, com duração de 18 meses, no formato EAD, o que permite a participação de interessados de qualquer lugar do país.

A escola possui dois campi na França, em Paris e Marselha; três na Índia, em Mumbai, Kolkata e Nova Delhi; e um na China, em Xangai. Além disso, a École Intuit Lab também tem uma rede de parcerias ao redor do mundo com 18 universidades e cerca de mil empresas e agências.

No primeiro ano dos cursos de formação, todos os alunos cursam o Foundation, que é composto por disciplinas como desenho técnico e perspectiva, desenho ao ar livre, cor, criatividade, fotografia, história da arte, ilustração narrativa, expressão 2D e 3D, storytelling, modelo vivo e francês. Ao final deste período, o aluno escolhe a formação específica que seguirá nos três anos seguintes.

Cursos de formação

Comunicação Visual e Design Digital

Tecnologia e design estão diretamente ligados à rápida transformação pela qual o mundo está passando. No centro disso está o design de comunicação. O programa de quatro anos prepara o aluno para carreiras em Direção de Arte, Design Digital, Estratégia de Marca e outras áreas criativas.

Arte e Design de Games

Uma inserção no processo de desenvolvimento de games, desde os fundamentos do design, para formar um profissional completo, pronto para atuar no setor. O currículo contempla o conhecimento de softwares e técnicas e os ciclos de produção de jogos, sem deixar de lado a especialização em arte e estética. O programa de três anos prepara o aluno e desperta sua criatividade para este mercado sempre em movimento e constante transformação.

Artes Visuais

Em quatro anos, o curso prepara o aluno para vivenciar os processos de um artista contemporâneo, capaz de canalizar sua criatividade e expressão visual para o compartilhamento de ideias e mensagens com o mundo. Além da gama de habilidades em diferentes tipos de mídia, desenvolverá sua prática pessoal e sua identidade como artista, por meio de aprendizado, estágio e exposição do trabalho.

Curso de atualização profissional

O curso é destinado a profissionais graduados em diversas áreas interessados em aprimorar as habilidades para conduzir processos de gestão e inovação orientados ao Design, assim como aprofundar conhecimentos em relação às novas tendências do mercado. O curso tem duração de três semestres, que podem ser contratados separadamente.

Etapas do processo seletivo

O processo de admissão inclui cadastro on-line pelo site da École Intuit Lab, entrevista e teste de criatividade e conhecimentos gerais. O aluno poderá, se desejar, apresentar também seu portfólio. Para os cursos de formação, os 20 primeiros inscritos terão 15% de desconto durante o primeiro ano do Foundation.

As inscrições estão abertas, basta acessar: https://ecole-intuit-lab.com.br

École Intuit Lab é uma escola de origem francesa de Design, Artes e Comunicação Visual, com abrangência internacional e visão multicultural. Cofundada em Paris em 2001 pelos designers e acadêmicos Clément Derock e Frederic Lalande, que nutrem a visão de construir uma cultura, não apenas uma escola, onde mentes criativas têm a liberdade de inovar, criar e se tornar parte de uma revolução no ensino do Design. Com forte presença internacional, mantém dois campi na França, em Paris e Marselha, três na Índia, em Mumbai, Kolkata e Nova Delhi, um campus na China, em Xangai e agora também em São Paulo, Brasil. Por meio de uma rede de parcerias com 18 universidades e cerca de mil empresas e agências, oferece aos alunos possibilidades de desenvolver projetos e intercâmbios na Europa, Ásia, América do Norte e América Latina.

Ao completar 20 anos, a escola implementa seu novo campus São Paulo, onde oferece três cursos de formação, que correspondem à graduação francesa, com quatro anos de duração. São eles: Formação em Comunicação Visual e Design Digital, Formação em Arte & Design de Games e Formação em Artes Visuais. Além destes, há o curso Design & Comunicação – Atualização Profissional.

Site: https://ecole-intuit-lab.com.br/

Informações para a imprensa

École Intuit Lab

Tamer Comunicação

www.tamer.com.br

Atendimento

Gabriela Ferraz (11) 99870-7956 – [email protected]

Direção de Núcleo:

Ana Claudia Bellintane (11) 3031-2388 – ramal 238 – (11) 99849-5628 [email protected]

Website: https://ecole-intuit-lab.com.br/