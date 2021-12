Entidades lançam campanha por mais segurança digital

Compartilhe Facebook

28 de dezembro de 2021.

São Paulo 28/12/2021 – “Movimento Cidadão Digital Seguro” quer demonstrar o certificado digital como o único com plena validade jurídica para evitar fraudes no mundo virtual

Empresas e entidades do setor de segurança virtual lançaram uma campanha de conscientização para intensificar políticas de proteção aos usuários e empresas em transações e na gestão dos dados na internet

Empresas e entidades do setor de segurança virtual lançaram uma campanha de conscientização para intensificar políticas de proteção aos usuários e empresas em transações e na gestão dos dados na internet. Intitulada “Movimento Cidadão Digital Seguro”, o manifesto conta com filmes para TV e diversos formatos para mídia digital, entre outras peças de divulgação.

Segundo a campanha, prover segurança digital é dever de toda empresa que atua na web e investir em instrumentos de monitoramento que bloqueiam acessos indevidos é intensificar políticas de proteção ao usuário.

Mesmo presente há mais de 20 anos no dia a dia dos brasileiros, os certificados digitais ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) ainda não são conhecidos por grande parte da população e até mesmo empresas desconhecem como poderiam utilizar essa tecnologia.

“A certificação digital é um Brasil que deu certo, tendo como resultado milhões de transações eletrônicas asseguradas com a tecnologia ICP-Brasil. Em tempos quando a sociedade foi obrigada a ser mais virtual, a certificação digital garantiu a internautas no país a possibilidade de interagir eletronicamente como se presentes estivessem”, diz Edmar Araújo, presidente executivo da Associação das Autoridades de Registro do Brasil – AARB, uma das organizadoras do movimento.

“Nosso intuito é difundir os benefícios do certificado digital para a cadeia produtiva brasileira e evitar os inúmeros casos de fraudes e invasões que ocorrem nos sistemas de empresas e órgãos públicos e golpes que atingem diariamente a população”, finaliza Araújo.

A campanha, criada pela Agência Brancozulu, também está disponível no site www.cidadaodigitalseguro.org.br/

Website: http://www.aarb.org.br