Setor de limpeza registra crescimento nos últimos anos

* Por: - 29 de dezembro de 2021.

29/12/2021 –

O setor de limpeza e saneantes movimentou R$ 26 bilhões só em 2019 e se mostra promissor para as empresas.

O setor de limpeza sempre foi um dos mais importantes. Com a pandemia ele ganhou status de protagonista para o público, aumentando a responsabilidade das empresas e estabelecimentos nos quesitos relacionados à limpeza e segurança. De acordo com dados divulgados pela ABIPLA (Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional), o setor de limpeza e saneantes cresceu 5,7% em produção industrial e movimentou R$ 26 bilhões em 2019.

O investimento em higienização, por sua vez, se provou mais que necessário. O CEO da fabricante de escovas de limpeza Weinberger afirma que a limpeza adequada é a principal responsável por impedir proliferação de microrganismos que possam contaminar pessoas e produtos. “Além de preservar o ambiente de trabalho, aumentar a satisfação dos colaboradores e manter as máquinas em bom estado de funcionamento. Por isso, a limpeza na indústria é uma questão de segurança e precisa seguir etapas e normas de higiene”, salientou Jefferson Heinz.

Porém, para a eficácia do processo de limpeza na indústria, o especialista explica que a higienização deve ser feita em duas etapas. “Na primeira todos os resíduos maiores são descartados. Quando esta for concluída, deve ser iniciada a desinfecção do ambiente com produtos e equipamentos que de fato eliminam a sujeira e agentes bacterianos. É importante respeitar esta ordem, pois ao realizar a desinfecção sem a limpeza adequada pode haver contaminação do ambiente”, afirmou Heinz.

O empresário afirma ainda que espaços que estejam de acordo com as determinações da Anvisa e outros órgãos competentes certamente colaboram para a efetivação do processo. “Só em ambientes limpos é possível desenvolver negócios com qualidade”, destacou.

Para o CEO da Weinberger, zelar por um ambiente organizado e bem higienizado é uma questão de segurança. “Nesse processo utilizar produtos adequados é fundamental, pois possibilita a realização das atividades com menos riscos para a saúde e a garantia da integridade física dos colaboradores”, finaliza Jefferson Heinz.

Website: https://www.weinberger.com.br/