Guararapes celebra contrato com Formador de Mercado

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 3 de janeiro de 2022.

Natal, Rio Grande do Norte 3/1/2022 –

A Guararapes Confecções S.A. informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou contrato de prestação de serviços de formador de mercado com o Itaú Unibanco S.A para exercer a função de Formador de Mercado das ações da Companhia negociadas no âmbito da B3 S.A.

A Guararapes Confecções S.A., “Guararapes” ou “Companhia” (B3: GUAR3), em atendimento ao disposto na Resolução CVM nº 44 e no artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou contrato de prestação de serviços de formador de mercado (“Contrato”) com o Itaú Unibanco S.A, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100 – Torre Olavo Setubal, CEP 04344-902, e inscrito no CNPJ/ME sob o nº. 60.701.190/0001-04 (“Formador de Mercado”) para exercer a função de Formador de Mercado das ações da Companhia negociadas no âmbito da B3 S.A – Brasil, Bolsa, Balcão, conforme Instrução CVM nº 384/2003, Regulamento do Formador de Mercado da B3, Regulamento de Operações da B3 e demais regulamentos e normas aplicáveis.

Esse movimento está em linha com as iniciativas da Companhia de fomentar a liquidez das ações de sua emissão, reforçando o compromisso com os investidores e com as melhores práticas de negociação no mercado.

O Contrato vigorará por prazo indeterminado e pode ainda ser resilido, a qualquer tempo e sem qualquer ônus por qualquer das partes, mediante comunicação escrita enviada à outra parte e para a B3, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O Formador de Mercado iniciará as suas atividades em 04 de janeiro de 2022.

Para informações adicionais, entre em contato com a área de Relações com Investidores pelo e-mail: [email protected]

Tulio Queiroz

Diretor de Relações com Investidores

E-mail: [email protected]

​Isabela Cadenassi

Superintendente de Relações com Investidores

E-mail: [email protected]

Sobre a Guararapes-Riachuelo:

A Guararapes é o maior grupo empresarial de moda do Brasil e controlador da rede varejista Lojas Riachuelo, uma das maiores redes de lojas de departamento de vestuário do Brasil, com mais de 350 lojas espalhadas por todo o território nacional. Desde o início, o objetivo do Grupo Guararapes tem sido comercializar produtos de alta qualidade a preços acessíveis, sempre buscando satisfazer e agregar valor a seus clientes e acionistas. A integração de sua cadeia produtiva, modelo comprovado de sucesso no mundo, é um de seus diferenciais e o que permite à Guararapes-Riachuelo responder rapidamente às constantes mudanças e tendências do mercado e do mundo da moda.

Website: https://ri.riachuelo.com.br/