Projeto Autobahn está de volta e revive os anos 1980 com a 80’s Club

* Por: - 4 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP 4/1/2022 – Não se trata de uma simples festa flashback de décadas em geral, mas dedicada exclusivamente aos anos 1980

Festa idealizada há quase 30 anos pelo DJ Marcos Vicente estreia dia 8 de janeiro em novo local na cidade de São Paulo

O Projeto Autobahn anuncia o retorno da 80’s Club, a primeira casa brasileira dedicada aos anos 1980, no dia 8 de janeiro, após um período de paralisação de quase dois anos em razão da pandemia.

Agora em um novo local, na Rua Turiassu, 806, a 80’s Club promete dar aos seus frequentadores a sensação de ter voltado no tempo, desligando-se do dia a dia em um ambiente inspirado nas principais casas dos anos 1980.

“O Projeto Autobahn, assim como todos os outros eventos culturais pelo mundo, sofreu com a pandemia. Aproveitamos esse tempo com algumas lives, mantendo vivo o espírito contagiante dos nossos encontros semanais há quase 30 anos, que não se trata de uma simples festa flashback de décadas em geral, mas dedicada exclusivamente aos anos 1980”, afirma entusiasmado o DJ Marcos Vicente, idealizador do Projeto Autobahn em 1993.

Agora em novo local, a primeira casa brasileira dedicada aos anos 1980 conta com um ambiente decorado com iluminação semelhante às melhores baladas da época e capacidade para acomodar o público com toda a segurança e exigências sanitárias.

Na pista o DJ Marcos Vicente segue mantendo o que agrada os frequentadores do Projeto Autobahn desde 1993: melhor dos anos 1980 com The Smiths, New Order, Depeche Mode, Soft Cell, The Cure, Human League, U2, B-52’s, Madonna, Cindy Lauper, Kraftwerk, Gary Numan, Culture Club, Ultravox, Yazoo, Camouflage, Tears for Fears, Erasure, Pet Shop Boys, Talk Talk e muito mais.

E além das músicas, os frequentadores podem ver comerciais e trechos de filmes da década no telão. Nos bares, com iluminação new have, são vendidos tubaína, keep cooler e outros drinques que remetem aos anos 1980.

Serviço

Projeto Autobahn – 80’s Club

Obrigatório apresentar o Certificado Nacional de Vacinação COVID-19 em dia

Estreia dia 8 de janeiro de 2022. Todo sábado a partir das 22h até às 6h. Censura 18 anos.

Endereço: Rua Turiassú, 806, Perdizes

Ingressos: https://www.sympla.com.br/inauguracao-da-nova-casa-do-projeto-autobahn__1444126

Valores: R$ 45,00 primeiro lote; R$ 85,00 camarote primeiro lote; R$ 90,00 segundo lote; R$ 170,00 camarote segundo lote

Aceita todos os cartões. Com acessibilidade.

Mais informações: [email protected] e telefone (11) 3864-8084

Whatsapp: (11) 98761-1980

Website: http://www.anos80.com.br