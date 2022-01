Umidade alta compromete bens das casas de praia

Compartilhe Facebook

São Paulo – SP 4/1/2022 – Além do mau cheiro, a umidade provoca a deterioração de eletrodomésticos e também de partes da construção dos imóveis como portas, janelas e forros

Desumidificar o ambiente evita a proliferação de microrganismos causadores de mofo e bolor, garantindo a preservação do imóvel.

A casa na praia é um projeto desejado por inúmeras famílias. O sonho do refúgio nas férias, ou mesmo nos finais de semana, muitas vezes é alterado por um problema comum no litoral, a invasão do mofo. Uma série de ações paliativas costumam ser adotadas, mas controlar a umidade é o que vai inibir a proliferação de microrganismos que afetam os bens e atacam as crises de alergias respiratórias.

O diretor da fabricante de desumidificadores de ar, Thermomatic, afirma que o cheiro de mofo é resultado da alta umidade, própria de ambientes que permanecem fechados por longos períodos de tempo. “Além do mau cheiro, a umidade provoca a deterioração de eletrodomésticos e também de partes da construção dos imóveis como portas, janelas e forros”, disse Sven von Borries.

De acordo com a empresa, a busca por uma solução que tire o cheiro de mofo da casa de praia é recorrente entre proprietários de imóveis no litoral, mas alerta: “As pessoas precisam se atentar se a alternativa buscada é realmente eficaz ou apenas paliativa”, ponderou Sven.

O empresário expressou ainda mais a importância de, primeiramente, compreender o que torna a umidade prejudicial ao ambiente. “Cada cômodo tem características próprias que acentuam a proliferação de fungos, bactérias e ácaros, causadores dos incômodos”, ressaltou.

Questionado sobre quais são essas características Sven explicou: “Em uma residência, o cômodo com maior acúmulo de umidade é o banheiro, devido ao vapor dos banhos quentes, que também afeta as suítes. Já na cozinha, o preparo de alimentos é o que faz com que a água evapore. Entre os prejuízos da alta umidade estão mofo no teto, armários, azulejos e paredes, além de guarda-roupas, tecidos e objetos”, avaliou.

Muitas pessoas têm o hábito de deixar gavetas, portas e janelas abertas, mas ainda assim essa ação não garante a integridade dos bens, por conta da maresia. “O excesso de umidade facilita o surgimento de bolor e mofo, além de causar a proliferação de ácaros (principais desencadeadores de rinite e asma), presentes em travesseiros, toalhas e roupas de cama – que resultam também em crises alérgicas”, lembrou Sven.

Para a empresa, soluções caseiras como o uso de água sanitária, bicarbonato de sódio e vinagre branco costumam ser uma alternativa apenas paliativa. “Nada como agir diretamente na raíz do problema para resolvê-lo , por isso, a desumidificação do ambiente é tão importante”, declarou Sven e continuou: “Esse é o processo responsável por retirar o excesso de umidade do ar, garantindo valores dentro do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, entre 50% e 60%”.

Entre as vantagens, o representante da Thermomatic destacou: “O desumidificador previne a proliferação de ácaros, fungos e bactérias; elimina o mau cheiro, típico de casa fechada; protege os eletrodomésticos e eletrônicos contra a ação da maresia; preserva os móveis da casa; acelera a secagem de roupas; evita crises de doenças respiratórias e ainda conserva alimentos na despensa”, finalizou Sven von Borries.

Mais informações sobre o desumidificador para casa de praia estão disponíveis em:

https://www.thermomatic.com.br/aplicacoes-para-casa/desumidificadores-para-casa-de-praia.html

Website: https://www.thermomatic.com.br/