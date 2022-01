Projetos focados em energia renovável crescem no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: - 6 de janeiro de 2022.

6/1/2022 –

Novos setores têm oferecido soluções para auxiliar a sustentabilidade no Brasil por meio do investimento em energia renovável

Segundo pesquisas da Fundação Clinton e do GBC (Green Building Council), o Brasil possui 2 projetos entre os 18 mais sustentáveis do mundo, o que mostra o engajamento do país com a temática.

Um dos maiores focos destes projetos sustentáveis é o investimento em fontes renováveis de energia, sobretudo solar e eólica. Tal fato se deve ao cenário positivo apresentado pelo país, de acordo com Luciano Losekann, professor da Universidade Federal Fluminense e coordenador do grupo de Energia e Regulação, “O Brasil tem potencial favorável para a energia eólica e solar e está se engajando nessa tendência que já foi forte em países pioneiros”.

Além disso, convém frisar que a capacidade de geração de energia solar no Brasil está aumentando de forma intensa, como informado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, 13 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar fotovoltaica foram gerados em 2021, uma marca histórica para o país.

Ademais, o Brasil busca soluções sustentáveis e investimentos em energia limpa por meio de diversos setores que estão em alta, um deles, por exemplo, é o mercado de tokenização. Projetos baseados nesta tecnologia têm despertado o interesse de muitos empreendedores e especialistas ao redor do mundo. Um exemplo recente ocorreu quando o especialista em blockchain da Ásia, Anndy Lian, se interessou, de maneira espontânea, por um projeto brasileiro, da Light DeFi, que irá realizar a construção de uma usina fotovoltaica no interior do Ceará por intermédio do investimento com tokens da empresa.

O início da parceria aconteceu no Twitter, após alguns Tweets trocados por Anndy, seguidores e Germano Sales, CEO da Light DeFi, o especialista foi anunciado como Independent Advisor do Grupo Light.

Este é um exemplo de promoção do uso de fontes renováveis de energia no Brasil por meio de projetos sustentáveis que estão em crescimento no território nacional.