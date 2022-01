Janeiro Branco: a saúde mental preocupa o mercado

Compartilhe Facebook

* Por: - 7 de janeiro de 2022.

São Paulo 7/1/2022 – Colaborador satisfeito é igual a engajamento e maior lucro. Profissional mais engajado potencializa os resultados das organizações.

Segundo o IBGE, aumentou para 34,2%, nos últimos seis anos, o número de pessoas com diagnóstico de depressão, conforme dados informados pela PNS (Pesquisa Nacional da Saúde).

A saúde mental tem sido um tema muito discutido no mundo corporativo. Segundo o IBGE, aumentou para 34,2%, nos últimos seis anos, o número de pessoas com diagnóstico de depressão, conforme dados informados pela PNS (Pesquisa Nacional da Saúde) 2019, 10,2% (16,3 milhões) de pessoas adultas sofrem depressão. Em 2013, o percentual era de 7,6%.

Quando se trata de ansiedade, os números também são altos: o transtorno afeta mais de 9,3% dos brasileiros (aproximadamente 19,4 milhões) O Brasil é o país com mais ansiedade no mundo. Segundo o ministério da saúde, o suicídio é a terceira principal causa de mortes do país.

Janeiro Branco é um movimento voltado para a saúde mental criado em 2014. A campanha visa à cultura do cuidado para com as pessoas: “Além de sermos o país mais ansioso do mundo, somos o quinto no ranking de depressão e estamos em segundo lugar na fila do burnout”, comenta Luciano Mello, presidente da Neuro Success — empresa de desenvolvimento de felicidade corporativa situada em São Paulo, que atende o território nacional e internacional. Burnout é um desgaste que prejudica os aspectos físicos e emocionais do indivíduo e é um fenômeno reconhecido como uma síndrome ligada ao trabalho segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

O mês de janeiro é o escolhido para a realização do movimento por se tratar do primeiro mês do ano. O início de um novo ciclo proporciona abertura às possibilidades de mudança de hábitos e comportamentos. Nesta época as pessoas estão mais propensas a refletirem sobre as questões existenciais, suas relações sociais e suas emoções. O objetivo da campanha é chamar a atenção da humanidade para as necessidades relacionadas à saúde mental e emocional, mas também, desmistificar os tabus que envolvem o tema e promover a criação de ações principalmente por parte das empresas em atividades que proporcionem melhores condições aos seus colaboradores.

Para Luciano Mello, a felicidade corporativa potencializa os resultados das organizações: “A felicidade corporativa aumenta a produtividade e consequentemente os ganhos financeiros, em uma equação simplificada, funcionário feliz é igual a empresa feliz. Colaborador satisfeito é igual a engajamento e maior lucro. Profissional mais engajado potencializa os resultados das organizações”. Uma pesquisa realizada pelo Linkedln Brasil revelou que apenas 27% dos profissionais são engajados. A pesquisa também apontou que mais de 30 milhões de pessoas em todo o território nacional sofrem com o Burnout.

Falar sobre os temas de saúde mental ainda é um desafio. A campanha Janeiro Branco objetiva esclarecer a importância das empresas em criar ações estratégicas para promover melhorias nas condições de trabalho: “O mapeamento do estágio de atual desgaste dos colaboradores é fundamental para analisar os impactos nas ações de liderança diante da queda de produtividade da equipe”, comenta Luciano. A Neuro Success tem a proposta de assessorar as empresas, líderes e liderados estratégicos com metodologia própria e neurociência aplicada por meio de medidas humanizadas com foco no desenvolvimento pessoal, diversidade e inclusão: “Com interações inovadoras por neurociência, psicologia, psicometria e programação neurolinguística, promovemos a educação ativa e manutenção do viés positivo”.

