Editora Emeritus conquista selo DNA USP

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 10 de janeiro de 2022.

São Paulo, SP. 10/1/2022 –

Agência USP de Inovação (AUSPIN) autorizou o uso do selo DNA USP pela Editora Emeritus, empresa que passa a integrar oficialmente, também, o Hub USP Inovação.

A Editora Emeritus, fundada com o propósito de realizar projetos editoriais para a comunidade acadêmica, com foco em Comunicação Social, foi selecionada para integrar o grupo de empresas autorizadas pela Agência USP de Inovação (AUSPIN) a utilizar o selo DNA USP.

A AUSPIN é a responsável pela curadoria necessária para validar as empresas aptas ao uso do selo DNA USP, que somente pode ser obtido por alunos, ex-alunos e/ou pesquisadores que passaram pela Universidade de São Paulo (USP) ao longo dos anos, bem como empresas resultantes de processos de incubação ou de aceleração em alguma das incubadoras associadas à USP.

Rafael Vergili e Fabiana Grieco, fundadores da Editora Emeritus, realizaram o Doutorado em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Além disso, integram o corpo de pesquisadores do Observatório da Cultura Digital do Núcleo de Pesquisa das Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas à Educação (NACE Escola do Futuro – USP).

“É motivo de orgulho ter recebido a chancela da Agência USP de Inovação para utilizar o selo DNA USP. Esse reconhecimento aumenta ainda mais a responsabilidade da Editora Emeritus na busca incessante pela divulgação científica”, enfatiza Rafael Vergili.

Com a assinatura do contrato com a Agência USP Inovação, a Editora Emeritus passou, também, a integrar oficialmente o Hub USP Inovação, ambiente que disponibiliza diversas informações sobre empreendedorismo na Universidade de São Paulo. Para mais informações, basta acessar: https://hubuspinovacao.if.usp.br/empresas.

Website: http://www.editoraemeritus.com.br