Looks masculinos black and white para você arrasar em qualquer ocasião

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de janeiro de 2022.

Aprenda a criar um guarda-roupa usando apenas duas cores sem perder o estilo

Camisetas, calças, bermudas, camisas. Um homem não precisa de muito para se vestir, mas qual o segredo em se manter no preto e branco e ainda assim marcar presença nos eventos que frequenta? Quem disse que ser básico é não ter estilo, enganou-se completamente.

Fugir de estampas e roupas extravagantes pode ser até uma maneira de se conseguir capsular um armário, necessitando de menos peças, apostando em mais combinações. A grande questão está na atitude. Ao se assumir básico, esse passa a ser o seu estilo e, a partir disso, um leque de possibilidades se abre.

É possível focar na dualidade de cores e apostar em texturas e diferentes tecidos.

Para te ajudar a montar os looks perfeitos, selecionamos peças indispensáveis e sugestões de estampas e tecidos, todos black and white.

Camisetas de malha

Preta ou branca, a camiseta de malha é imprescindível. Sem estampa é melhor ainda, pois não fica marcada aos olhos dos outros. Ela cabe em qualquer ocasião, seja casual, como trabalho, um barzinho, balada com os amigos; ou formais, como uma formatura, casamento (em que você não seja o noivo, é claro), sempre atendendo ao dress code do evento.

Para criar um look casual, basta usar uma calça de sarja ou jeans preta e uma camiseta branca. Caso esteja calor e a situação permita, uma bermuda pode ser muito viável. As composições mais elegantes podem seguir com o básico calça e camiseta, mas adicionando um blazer. Calça e blazer escuros, camiseta e tênis brancos deixam qualquer um bastante charmoso.

Calças

Sarja, jeans mais escuro, jogger ou com a barra dobrada, a calça faz parte do dia a dia. Além das cores sólidas, é possível investir em estampas, como xadrez ou listras, para visuais mais descolados. Você pode combinar com tênis ou sandálias, a depender do lugar para onde está indo.

Bermudas e shorts

Essenciais para o calor, funcionam para o dia a dia e também para festas. O que manda, neste caso, é o tipo de tecido a se escolher. Linho, sarja e jeans preto são opções elegantes. Tactel, moletom e malha são ótimos para churrascos ao ar livre ou uma tarde no parque.

Camisas

Ter camisas no armário é sempre interessante. Em dias de calor, você pode abrir alguns botões e dobrar as mangas, caso a ocasião permita. Em dias de frio, ela pode vir toda fechada e, se for o caso, contar até com uma gravata e jaqueta por cima.

A camisa branca e a calça preta formam uma dupla infalível e muito funcional. Colocando a camisa para dentro da calça, tem-se um look social, mas se fica para fora, o visual é mais despojado.

As camisas de linho mais largas e de manga curta estão em alta, sobretudo no verão, e há como combinar com bermudas ou shorts de comprimento menor. Além disso, há muitas estampas black and white com listras, bolinhas e quadriculados, marcando presença e estilo.

Blazer

Com camisa ou camiseta, o blazer dá o tom para a combinação ser bem-sucedida. Se você quiser mais informalidade, ainda pode subir as mangas, acrescentar um escapulário ou até um colar com pingente de pedra.

Ele também fica ótimo com bermudas: basta avaliar o tecido. Não cairia bem um blazer com uma bermuda de tactel, por exemplo. A dica é buscar tecidos cuja textura e caimento se aproximem da peça que cobrirá os membros inferiores.

Você ainda pode optar por usar uma camiseta de gola alta da mesma cor (como preto) ou pensar em diferentes tons de branco, como o gelo e porcelana. Você também pode apostar no tradicional: calça e blazer de mesma cor, ou próximas, e camiseta ou camisa de cor distinta.

Acessórios

Há uma infinidade de alternativas para complementar o look. Meias de cano alto com estampa xadrez branca e preta; bandanas para se colocar na perna, pescoço ou cabeça; bonés; chapéus; pulseiras e colares. Os acessórios podem te ajudar a sair um pouco do básico, caso queira variar em alguma situação.

Ao compor um visual, o principal é se permitir. Crie e se vista de forma que a sua identidade seja colocada naquela escolha de roupas. É fundamental se sentir confortável não apenas com o caimento, mas com o quanto as peças são capazes de te representar.