Pesquisa demonstra a importância de uma infraestrutura de TI

13 de janeiro de 2022.

13/1/2022 – A TI era uma obrigação nas empresas. Hoje é uma estratégia para o desenvolvimento e crescimento de qualquer negócio

Fundamental para empresas de todos os tamanhos, uma infraestrutura de TI bem organizada pode proporcionar eficiência e agilidade administrativa

Um levantamento publicado pela IBM em 2019, que consultou 750 profissionais de TI, apontou que mais de 70% deles acreditam que uma infraestrutura de TI de qualidade traz vantagens competitivas aos negócios. Qualidade e eficiência nesta área, de acordo com o estudo, são fatores essenciais para as empresas nos dias atuais.

A infraestrutura de TI engloba toda a organização de informações, dados e a usabilidade em uma empresa: de hardware, data centers, armazenamento, software, bem como atualizações, processos e mesmo treinamentos de funcionários, o setor é primordial nos processos de uma corporação.

Um exemplo da importância da área é a implantação da LGPD. A Lei nº 13.709/18, chamada de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que disciplina a forma como as empresas – independentemente do tamanho e segmento – deverão efetuar o tratamento de dados de pessoas físicas, tanto no meio digital quanto no convencional.

O descumprimento da lei pode ocasionar multas e prejudicar empresas de todos os ramos de atuação. Neste sentido, consultar profissionais especializados em tecnologia pode trazer uma grande vantagem competitiva.

Leonardo Machado, fundador do Grupo Lider Tecnologia, ressalta a importância de contar com profissionais para soluções de TI. Para ele, além do cuidado com a disponibilidade das informações em tempo real, “é importante contar com empresas certificadas e com profissionais treinados e qualificados”, o que pode proporcionar mais segurança a quem contrata uma empresa de TI.

Sobre os serviços oferecidos por uma empresa de TI, Machado afirma ser importante centralizar as soluções em parceiros confiáveis. “A TI era uma obrigação nas empresas. Hoje é uma estratégia para o desenvolvimento e crescimento de qualquer negócio. Escolher um parceiro de confiança é fundamental para este desenvolvimento”, diz.

Para entender o crescimento do setor, cabe citar um levantamento da Brasscom, de setembro de 2020, que apontou um aumento de 1,2% de vagas no setor durante a pandemia de Covid-19 – são cerca de 70 mil vagas abertas por ano.

Empresas de TI destacam-se também pela venda e locação de desktops, notebooks, servidores, antivírus, backup em nuvem, segurança de dados, terceirização de TI, suporte para virtualização, administração e monitoramento de rede, gestão de ativos de TI e transformação digital.

Para o fundador do Grupo Lider Tecnologia, a infraestrutura de TI deve apresentar todas as soluções necessárias para acelerar o desenvolvimento de uma empresa: “Pensando no crescimento das empresas, é muito importante contar com um parceiro ágil e que priorize o cliente”.

