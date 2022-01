Nova tecnologia de esmaltes protege as unhas fracas e quebradiças por até 5 dias

Compartilhe Facebook

18 de janeiro de 2022.

São Paulo – SP 18/1/2022

Muitas mulheres sofrem com unhas fracas e quebradiças, mas precisam mantê-las bonitas e bem feitas. Há soluções para deixar as unhas mais fortes e com aquele acabamento de esmalte feito no dia.



Quem sofre com unhas fracas e quebradiças sabe que atividades normais do dia a dia acabam prejudicando a saúde das unhas. Digitar no computador e lavar a louça, por exemplo, podem piorar ainda mais o estado das unhas, fazendo com que elas se quebrem mais facilmente.

A exposição a agentes químicos, como os produtos de limpeza, e os traumas repetitivos, como a digitação, estão entre as causas do enfraquecimento das unhas, mas há outras questões que também pioram a saúde das unhas, como a perda de água na composição da unha ou por decorrência de doenças como anemia ou deficiências nutricionais.

Quando enfraquecidas, as unhas quebram com mais facilidade e começam a descamar, gerando desconforto, então a preocupação da mulher não deve estar ligada apenas à estética. Como a rotina das pessoas não pode parar, é possível encontrar soluções para que a rotina diária não seja comprometida.

Parar de roer as unhas, para quem tem esse hábito, já é um primeiro passo para não ver as unhas enfraquecerem, assim como usar luvas na hora de lavar a louça, por exemplo, evitando o contato direto com detergentes. Além disso, há diferentes produtos no mercado que ajudam a fortalecer as unhas.

Muitos dos produtos, no entanto, agem apenas como um fortalecedor, proibindo a aplicação de um esmalte por cima. E, na prática, todos sabem que as mulheres não abrem mão de unhas bonitas e bem feitas.

Pensando nos cuidados e bem-estar das mulheres, Lakesia Duo conta com uma fórmula exclusiva que atua como base e esmalte, fortalecendo as unhas e também proporcionando brilho intenso.

Lakesia Duo foi pensado e desenvolvido justamente para hidratar, reparar e estimular o crescimento das unhas, graças à sua fórmula vegana e hipoalergênica, com óleos essenciais e vitamina E em uma tecnologia de nanocápsulas, que proporciona um tratamento a nível celular.

Unhas mais fortes e com brilho intenso

Com Lakesia Duo, as unhas já começam a ganhar força desde a primeira aplicação, garantindo tratamento contínuo por até 5 dias com apenas uma única aplicação.

A partir da segunda semana de tratamento, os resultados já são perceptíveis. Lakesia Duo deve ser aplicado em três camadas: a primeira vai servir como base e as seguintes, como esmalte. Seu acabamento premium garante alta durabilidade e brilho mais intenso às unhas.

Lakesia Duo conta com quatro cores que servem para diferentes ocasiões, para o dia a dia ou em eventos especiais. Vermelho Framboesa: essa é uma cor que pode ser usada tanto em ambientes formais como em eventos noturnos. É uma cor quente, que traz energia. Cacau Nude: uma cor que simboliza comprometimento, segurança e estabilidade. Branco Quinoa: a cor branca está ligada à paz, limpeza e pureza. Elegante e clássica, traz às unhas um aspecto de bem cuidado. Rosa Lichia: o rosa costuma representar romance e amor, favorecendo a feminilidade. Com cuidados específicos, a mulher consegue cuidar das unhas sem perder a beleza e a elegância de estar com as unhas sempre bem tratadas.

