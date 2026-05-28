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Nova etapa das obras do Córrego do Cintra é destacada por vereadores
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Nova etapa das obras do Córrego do Cintra é destacada por vereadores

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Intervenção entre a Avenida dos Militares e a Rua Claudionor Antônio Brito beneficiará moradores dos bairros Cintra e Santa Rita.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — A terceira etapa das obras de urbanização e canalização do Córrego do Cintra foi autorizada no último dia 12 de maio, marcando mais um avanço em um projeto aguardado há mais de cinco décadas pela comunidade. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Guilherme Guimarães e repercutiu na Câmara Municipal, onde vereadores destacaram a importância da intervenção para a qualidade de vida da população.

Voz dos vereadores

  • O vereador Odair Ferreira (União) reforçou que a urbanização representa uma conquista histórica e defendeu a ampliação das obras até a região da Praça da Tilápia e Rua Juramento. Ele destacou ainda o papel do deputado Marcelo Freitas na viabilização de recursos para a conclusão do canal. “Quando urbanizamos e revitalizamos uma área, melhoramos não apenas a infraestrutura, mas também a saúde e a prevenção de doenças”, afirmou.
  • O vereador Raimundo do INSS (PDT) também ressaltou a importância da nova etapa e defendeu a expansão das obras para áreas próximas à Avenida Coronel Luiz Maia. “Não pode ficar apenas uma parte beneficiada. É preciso urbanizar também os outros trechos, levando dignidade e qualidade de vida para todos”, disse.

Trecho da 3ª etapa

A nova fase contempla o trecho entre a Avenida dos Militares e a Rua Claudionor Antônio Brito, beneficiando diretamente moradores dos bairros Cintra e Santa Rita.

  • A área, marcada por poluição e descarte irregular, dará lugar a uma avenida canalizada, asfaltada e urbanizada.
  • O projeto promete mais segurança, mobilidade e valorização da região.

O Córrego do Cintra é considerado uma das obras estruturantes mais importantes de Montes Claros, com impacto direto na mobilidade urbana, na prevenção de doenças e na valorização imobiliária. A expectativa é que novas etapas sejam executadas futuramente, ampliando os benefícios para toda a cidade.

A urbanização do Córrego do Cintra simboliza não apenas uma obra de infraestrutura, mas também um marco de dignidade e qualidade de vida para milhares de moradores. A união entre poder público, lideranças políticas e comunidade será decisiva para garantir a continuidade do projeto.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Arthur Amorim Jr. – com informações da Câmara Municipal

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