Como as fontes termais são formadas?

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de janeiro de 2022.

Águas termais são compostas por minerais como potássio, ferro, cálcio, selênio, magnésio e outros.

As propriedades terapêuticas e medicinais das fontes termais são as grandes responsáveis por sua alta procura, visto que elas auxiliam no tratamento de dores (até mesmo causadas por doenças crônicas) e trazem benefícios para todos os tipos de peles, sendo recomendadas por dermatologistas.

Além disso, essas e outras vantagens proporcionadas pelas águas quentes são aproveitadas em momentos de lazer, pois as fontes termais estão entre as principais atrações de diversos destinos nacionais, sobretudo na região Centro-Oeste.

O que são e como se formam as fontes termais?

As fontes termais podem ser definidas como a emergência de água subterrânea aquecida. Elas existem em diversos lugares pelo mundo, inclusive no fundo dos oceanos, e são consideradas um dos vários tipos de vulcanismo secundário.

Isso porque as águas das fontes termais são aquecidas sob a terra, seja por ações de vulcões ou pelo processo de geotermia, que é o calor da própria terra. Geralmente, elas brotam no solo com temperaturas entre 36,5ºC e 37,5ºC, mas em algumas situações podem ser bem mais quentes que isso.

Pode-se dizer que a água termal é uma espécie de versão mais mineralizada da água comum, pois é composta por vários minerais, como o potássio, o ferro, o cálcio, o selênio, o magnésio, entre outros.

Fontes termais do Brasil

Existem muitos destinos nacionais que contam com as fontes termais como atração em resorts, spas ou piscinas naturais. Ou seja: existem passeios adequados para todos os gostos. Veja, a seguir, uma lista com os melhores locais para quem procura por águas termais em cada região do Brasil.

Nordeste: Mossoró – RN

Começando pelo Nordeste, Mossoró, no Rio Grande do Norte, é um dos únicos destinos da região que possui águas termais. O município conta com um complexo hoteleiro extenso, com diversas piscinas naturais em que a temperatura varia entre 30ºC e 58ºC.

Sudeste: Águas de Santa Bárbara – MG

Águas de Santa Bárbara é uma pequena cidade mineira e mais um destino brasileiro que conta com belíssimas fontes termais, além de corredeiras e cachoeiras. Existem dois balneários: Parque das Águas e Mizael Marques Sobrinho. Além de banhos terapêuticos, também é possível ter um contato bem próximo com a natureza.

Sul: Foz do Iguaçu – PR

Foz do Iguaçu, no Paraná, é um destino super conhecido, especialmente pelas gigantescas cataratas. No entanto, também é uma boa opção para quem procura por águas termais na região Sul.

Nesta cidade, as águas termais são extraídas do Aquífero Guarani, que abrange partes dos territórios do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e especialmente do Brasil, ocupando uma área total de 1,2 milhão de quilômetros quadrados.

Centro-oeste: Santo Antônio do Leverger – MT

O Centro-Oeste é a região brasileira onde se concentra o maior volume de águas termais do país. No município de Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso, está o Parque Estadual de Águas Quentes, uma unidade de preservação ambiental gigantesca com diversas fontes.

Centro-oeste: Chapada dos Veadeiros – GO

A Chapada dos Veadeiros, em Goiás, também conta com algumas áreas de águas termais, localizadas em propriedades privadas (Morro Vermelho e Éden).

Centro-oeste: Primavera do Leste e Poxoréu – MT

Novamente no Mato Grosso, os municípios de Poxoréu e Primavera do Leste têm águas termais que chegam a ultrapassar os 45ºC.

Benefícios para a pele

A água termal proporciona inúmeros benefícios para todos os tipos de pele. Confira abaixo alguns deles: