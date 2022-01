Empresa de tecnologia para indústrias recruta profissionais de todo o país

Compartilhe Facebook

* Por: - 27 de janeiro de 2022.

Rio de Janeiro 27/1/2022 –

Após dobrar tamanho da equipe, Nomus inicia o ano com mais 14 vagas para diferentes áreas, que vão de trainee a desenvolvimento



O setor de tecnologia está em expansão e, segundo estudo da Associação Brasileira das Empresas de Software, a tendência é que ele continue crescendo cerca de 12% ao ano até 2024.

Para acompanhar a demanda gerada pelo crescimento de 47% do seu faturamento no último ano, a Nomus (nomus.com.br) abriu processo seletivo para 14 oportunidades de trabalho com salários de até R$ 6.459 reais mais benefícios.

As vagas disponíveis são para profissionais experientes e também iniciantes, que podem trabalhar em regime home office ou com eventuais atividades presenciais na sede da empresa, que fica no Rio de Janeiro, a variar conforme a área.

Para a área de desenvolvimento, por exemplo, 4 colaboradores, que podem estar localizados em qualquer região do Brasil, serão contratados para as vagas de desenvolvedor front end, desenvolvedor JAVA, analista de teste de software e estágio.

Já, para seu programa de trainee, que tem a duração de 24 meses, a empresa está recrutando profissionais ou estudantes de engenharia de produção nas cidades de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e Goiânia (GO). Os participantes do programa de trainee terão uma interface prioritariamente remota junto à organização.

Para moradores da cidade do Rio de Janeiro (RJ), a Nomus procura por colaboradores para integrem ao setor de marketing, com 1 vaga para designer e 1 para estágio em marketing digital; e também para o setor comercial, disponibilizando 1 vaga para Sales Development Representative (SDR). Além disso, 1 analista de infraestrutura será contratado para o time de suporte, com salário de até R$ 3.019 reais mais benefícios.

Segundo o diretor, Rafael Netto, a ampliação da equipe é um dos principais desafios planejados para 2022. “Aumentamos em mais de 50% nosso quadro de funcionários recentemente e estamos nos preparando para mais chegadas ao longo deste ano. Nossa expectativa é manter o crescimento acelerado, que vem desde 2019, atingindo 45% de aumento do faturamento até dezembro e, para isso, as contratações são importantes”, destacou o diretor.

O interessado em se inscrever na seleção, que é toda on-line, deve acessar o site https://www.nomus.com.br/carreiras/ para mais informações.

Website: https://www.nomus.com.br/carreiras/