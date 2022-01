Giraffas investirá R$ 30 milhões em novas unidades em 2022

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 28/1/2022 – Giraffas toma fôlego e vê perspectivas positivas para 2022, com a previsão inicial de 30 inaugurações ao longo do ano.

Rede aposta em formatos adequados ao cenário econômico

Considerando o desafiador 2021 como um período de adaptação e transição para a retomada após a recessão do ano anterior, e enfrentando os desdobramentos da pandemia e a alta da inflação, o Giraffas toma fôlego e vê perspectivas positivas para 2022, com a previsão inicial de 30 inaugurações ao longo do ano. Com foco na consolidação de sua malha logística e na expansão para cidades de menor porte, a rede irá investir em unidades em shoppings em regiões metropolitanas e em formatos como contêineres e drive thru, além de reforçar o sistema de delivery, com aplicativo próprio e de terceiros.

“Nos últimos anos avaliamos que os investimentos em shoppings estavam exageradamente elevados, reduzindo as perspectivas de retorno do negócio, e aproveitamos então modelos desenvolvidos pelo Giraffas para crescer em cidades de menor porte, principalmente no Sul do país. A estratégia foi vencedora e hoje temos ali ótimos parceiros e restaurantes que garantem bom retorno aos franqueados. Entretanto, vemos que, no cenário pós-pandemia, haverá uma retomada na frequência dos shoppings centers e estão abertas janelas de oportunidades para locação em shoppings antes excessivamente concorridos. Assim, pretendemos aproveitar algumas delas”, pontua Eduardo Guerra, Diretor de Expansão do Giraffas.

Eduardo comenta também que modelos de negócios como container e lojas de rua com espaço infantil e para happy hour, desenvolvidos nos últimos anos, completam bem as necessidades do projeto de expansão da marca. Também o drive thru e o delivery serão acelerados. “É um novo ciclo de cinco anos, focado em expansão e em aumento da rentabilidade”, finaliza o diretor.

O Giraffas trabalha com modelos de lojas de shopping e hipermercado com investimento a partir de R$ 690 mil, restaurantes de rua a partir de R$ 880 mil e container a partir de R$ 900 mil.

O Giraffas tem 40 anos de experiência com cerca de 400 unidades em 25 estados brasileiros e mostra consistente plano de expansão. É a maior rede de refeições completas do mercado brasileiro. A marca está presente em ruas, shoppings, rodoviárias e aeroportos. Oferecendo pratos, sanduíches e sobremesas. Tudo com muito sabor, qualidade e preço acessível. Outras informações sobre a rede podem ser obtidas no site do Giraffas.

