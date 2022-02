No Dia Mundial do Câncer, Programa De Bem com Você apoia mulheres em tratamento

São Paulo, SP 3/2/2022 – No Brasil, o Programa De Bem Com Você já impactou a vida de mais de 36.800 pacientes desde 2012 e em 2021 atendeu mais de 5.300 mulheres

No Dia Mundial do Câncer, O Programa De Bem com Você – A Beleza Contra o câncer, ressalta seu apoio às mulheres em tratamento oncológico com oficinas de automaquiagem em todo o Brasil mesmo durante a pandemia

O Programa De Bem Com Você – a Beleza Contra o câncer, coordenado pelo Instituto ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) associado ao Look Good Feel Better, programa global de apoio a pacientes em tratamento contra o câncer, marca o Dia Mundial do Câncer.

Por meio do programa, presente em 10 estados e 30 cidades brasileiras, pessoas em tratamento oncológico participam de oficinas de automaquiagem online, presenciais e por videoaulas, ministradas por voluntários maquiadores que ensinam técnicas de maquiagem para minimizar os efeitos do tratamento e ajudam a resgatar e fortalecer a autoestima destas mulheres.

No Brasil, o Programa De Bem Com Você já impactou a vida de mais de 36.800 pacientes desde 2012 e em 2021 atendeu mais de 5.300 mulheres, em 537 oficinas com a participação de 70 voluntários, recebeu em torno de 80 mil produtos de maquiagem e higiene pessoal doados pelas indústrias do setor, parceiras da Organização, que foram repassados às participantes das aulas.

No canal do YouTube do De Bem Com Você foram veiculadas 27 lives com temas ligados à autoestima, beleza, bem-estar e oncologia, alcançando mais de 4.800 pessoas.

E para medir o impacto positivo dessas ações, o programa realizou uma pesquisa com 299 mulheres participantes das oficinas online durante o ano de 2021. Os resultados da pesquisa destacaram importantes dados sobre o efeito da maquiagem na melhora da autoestima destas pessoas.

Entre eles, destaque para os seguintes indicadores: 40% das participantes não se sentiam confiantes em relação a sua aparência antes de iniciar as oficinas, após o término da aula 98% das participantes se sentiam confiantes ou muito confiantes com relação a sua aparência, 100% das entrevistadas consideram que o programa ajuda na melhora da autoestima e recomendam o De Bem com Você.

Superação em tempos de distanciamento social

O distanciamento social e outras medidas de contenção da disseminação da Covid-19, que ainda são necessárias, mudaram a maneira de trabalho do Programa De Bem com Você, hoje as oficinas são oferecidas em diversos formatos, mas com o mesmo acolhimento que sempre existiu nas oficinas presenciais, mais do que nunca a interação e troca de experiência mesmo que à distância se faz necessário neste momento. Para 2022 o programa estima retornar com as oficinas presenciais de forma gradual a partir de fevereiro nos hospitais, ONGs e Casas de Apoio, parceiros do Instituto ABIHPEC.

“A pandemia global mudou muitas coisas, mas não mudou a incidência de câncer e a necessidade da continuidade do tratamento oncológico”, comentou Claudio Viggiani, Presidente do Instituto ABIHPEC, que coordena o programa De Bem com Você no Brasil. “Sabemos que a pandemia fez com que mulheres em tratamento contra o câncer se sentissem ainda mais isoladas. A continuidade do programa de forma online ajudou a atenuar essa situação.”

O presidente do Instituto ABIHPEC, Claudio Viggiani, destaca a importância do Programa De Bem com Você ‒ A Beleza contra o Câncer ao analisar os resultados da pesquisa. “Ficamos felizes em saber que mesmo durante a pandemia e com as consequentes restrições impostas, o De Bem com Você continua cumprindo o seu principal objetivo de valorizar a autoestima e mostrar o poder transformador da maquiagem nas mulheres em tratamento oncológico”.

Para mais informações basta acessar – site: https://institutoabihpec.org.br/de-bem-com-voce/

redes sociais: https://www.facebook.com/debemcomvoceoficial e https://www.instagram.com/debemcomvoceoficial/

e vídeo institucional – https://www.youtube.com/watch?v=J4bLJpw0yvw

O De Bem com Você tem como objetivo oferecer um atendimento humanizado às mulheres que estão em tratamento oncológico, proporcionando a elevação da autoestima e qualidade de vida durante e após o tratamento por meio de oficinas de automaquiagem. Criado em 2012, o Programa é uma iniciativa do Instituto ABIHPEC.

O Instituto ABIHPEC é uma associação civil, autônoma e sem fins lucrativos, que surgiu por iniciativa da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) para canalizar os projetos sociais por ela patrocinados.

