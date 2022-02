Empresas brasileiras de TI apostam na estabilidade do mercado europeu

Compartilhe Facebook

4 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 4/2/2022 – Estudo aponta que 78% das empresas planejam realizar expansão ou uma grande expansão nos países onde já atuam e 71% delas planejam entrar em novos mercados.

Cada vez mais, empresas brasileiras investem no exterior, como é o caso da Ninecon e da Verus Brasil, que criaram uma joint venture para atuarem no mercado europeu.

A estabilidade econômica com uma moeda forte e a busca por se tornar um polo tecnológico para o mundo têm sido atrativos para empresas latinoamericanas expandirem sua atuação para o mercado europeu. Trata-se de uma movimentação estratégica visando a globalização dos times de colaboradores e a facilidade de estabelecer novos negócios com outros países do bloco e outras regiões vizinhas.

Dentre os países mais procurados está a Alemanha, considerada uma referência em sistemas bancários digitais. O país passou a ser visto como um dos países europeus mais bem preparados para conquistar posições mundiais de liderança nos mais complexos campos da tecnologia. Um dos motivos é o recente “boom” de investimentos em startups. De acordo com o estudo Start-up-Barometer Deutschland, da Ernst Young, os investimentos em startups alemãs aumentaram 88% em 2017, atingindo 4,3 bilhões de euros.

O estudo Trajetórias de Internacionalização das Empresas Brasileiras 2021, realizado pela Fundação Dom Cabral (FDC), sinaliza que 78% das empresas planejam realizar expansão ou uma grande expansão nos países onde já atuam e 71% delas planejam entrar em novos mercados nos próximos anos.

As companhias brasileiras Ninecon e Verus Brasil são exemplos de empresas de tecnologia da informação que apostaram nessa tendência e anunciaram o investimento de R$ 300 mil em uma joint venture para expandir suas operações para a Europa. A nova empresa, batizada de “Xcale Up”, terá sede em Heidelberg, na Alemanha, e atuará dentro da legislação europeia com o objetivo de trabalhar de forma colaborativa com as organizações locais, estabelecendo parcerias e construindo soluções para impulsionar os negócios na região. O foco será o atendimento a clientes na Europa Ocidental, podendo prestar serviços também para os demais países da EMEA (Europa, Oriente Médio e África).

Com início das operações no mês de outubro deste ano, a Xcale Up conta com um time de mais de 600 consultores especializados em tecnologias SAP e Oracle, vindos das duas empresas. Além disso, a companhia iniciará suas atividades moldando-se à atual situação econômica decorrente do período da pandemia. Ela atuará seguindo um modelo de cobrança sob demanda, com foco em custo-benefício, de modo que o cliente pague, em moeda local, apenas as horas utilizadas e possa focar na economia de recursos. Tudo isso com a garantia e confiabilidade de uma empresa fundada e operada sob a legislação alemã.

“A tecnologia é a nossa maior aliada para lidarmos com os desafios do século XXI e seu papel foi fortalecido por uma pandemia, que acelerou tendências e nos fez entender de forma repentina a importância de sermos flexíveis e adaptáveis às incertezas que surgem pelo caminho. A Xcale Up nasce neste cenário e busca ser uma grande parceira na promoção de um mundo mais adaptado à transformação digital, começando pela Europa. Afinal, não há fronteiras para a inovação”, comenta Hugo Pérez, sócio-diretor e head de vendas e marketing da Ninecon.

Website: http://www.ninecon.com.br