Empresas do Porto Digital lançam índice de maturidade de marketing para negócios

8 de fevereiro de 2022.

Recife, PE 8/2/2022 – “Queremos provocar reflexões para construir e medir impactos em marketing a partir de três perspectivas: performance, qualidade e sustentabilidade”, Silvio Meira

A partir de 21 indicadores, pessoas e empresas irão encontrar questões que buscam provocar análises internas sobre liderança em marketing, sustentabilidade de projetos, integrações necessárias e resultados alcançados.

Os executivos e gestores contam agora com índice de maturidade em marketing para atuação em negócios figitais, construído pela Le Fil e TDS Company, do cientista-chefe Silvio Meira. A partir de 21 indicadores, pessoas e empresas irão encontrar questões que buscam provocar análises internas sobre liderança em marketing, sustentabilidade de projetos, integrações necessárias e resultados alcançados. Após as respostas, o participante recebe o seu nível, automaticamente, que passam por quatro estágios: ausente, principiante, moderado e líder. Os interessados podem fazer seu teste gratuitamente aqui

“Queremos contribuir com o processo de habilitar pessoas para o atual contexto dos negócios em ambientes figitais. A ideia é provocar reflexões para construir e medir impactos em marketing a partir de três perspectivas: performance, qualidade e sustentabilidade”, explica Silvio Meira, que é também professor extraordinário da CESAR.school e presidente do conselho do parque tecnológico Porto Digital, no Recife-PE.

Essa necessidade também foi identificada pela Le Fil, empresa especializada em marketing estratégico há 15 anos. De acordo com Rosário de Pompéia, sócia da Le Fil, a demanda pela busca em aprofundar conhecimentos que unam marketing, estratégia e negócios se tornou imprescindível nos dias atuais. “As empresas estão com o desafio de encontrar profissionais de marketing que assumam cargos mais estratégicos e, para isso, é necessário uma revisão de como se estudar e aplicar o marketing voltado a resultados nos negócios”, diz Rosário.

O desenvolvimento do índice é inédito no mercado porque une a experiência em consultoria de marketing da Le Fil com a competência em estratégia e negócios da TDS Company. Ele é completamente gratuito para pessoas e empresas, já que faz parte de uma ação educativa das duas empresas, ambas sediadas no Porto Digital, em contribuir com a qualificação do mercado diante dos atuais desafios em se adaptar ao mundo figital.

Website: https://indicematuridademarketing.com/