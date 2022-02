4 Cursos para se destacar na carreira de gerente de projetos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de fevereiro de 2022.

Na atualidade, o gerente de projetos acabou se tornando um dos profissionais mais importantes dentro de uma empresa, tendo em vista que ele acaba definindo uma grande parte do futuro e planos dela, e por conta disso, os cursos para se destacar na carreira de gerente de projetos acabaram ganhando uma maior visibilidade

Sendo assim, tais profissionais precisam se adaptar e buscar uma evolução constantemente, já que o mercado sempre se atualiza, sempre cria novas tendências e novos métodos.

Para auxiliar estes profissionais a acompanharam o mercado e suas movimentações, diversos cursos que ensinam desde fundamentos básicos até mesmo alguns aspectos e pontos avançados na área de gestão e gerência de projetos foram criados e disponibilizados para a população.

Portanto, caso você queira observar algumas opções de cursos para se destacar na carreira de gerente de projetos, juntamente com algumas informações extremamente importantes que um gerente de projetos deve saber, é fundamental que você busque se atentar a todos os pontos e informações que serão citados a seguir.

O que é um gerente de projetos?

Mesmo se tornando uma das principais profissões na atualidade, na qual as empresas brigam diariamente para conseguir encontrar um profissional realmente qualificado, ainda existe uma quantidade significativa de pessoas que desconhece tal profissional, os seus deveres e suas competências, algo que deve ser alterado o mais rápido possível.

Como seu próprio nome entrega, um gerente de projetos pode ser resumido como aquele profissional que possui o principal objetivo e função de gerenciar e controlar a criação e desenvolvimento de pelo menos um projeto de uma determinada empresa.

É um fato que todas as empresas necessitam de projetos futuros, para que assim, ela possa se desenvolver e entregar produtos melhores para o mercado, e tais projetos só são possíveis de serem realizados e concretizados por conta dos gerentes de projetos.

Um gerente de projetos necessita de uma grande gama de capacidades e habilidades, para que assim, ele consiga auxiliar a empresa de maneira efetiva a alcançar a concretização dos projetos que estão sendo gerenciados por ele. Vale dizer que tal profissional também acaba tendo um contato direto com todas as áreas e processos da empresa que acabam envolvendo tal projeto, portanto, os seus conhecimentos e habilidades de comunicação devem ser bem amplos e desenvolvidos.

Entretanto, pode-se dizer que tais características são apenas alguns diferenciais que um gerente de projetos pode ter para se destacar dos demais. O ponto é característica essencial e obrigatória que qualquer gerente de projetos deve ter, é a capacidade de ser um líder.

Por conta deste profissional ter um contato direto com diversas áreas, para assim, comandar o desenvolvimento do projeto até a sua concretização, a liderança não pode ser um ponto que falta neste profissional, já que sem ela, é provável que o projeto acabe indo por água abaixo.

Outras características que um gerente de projetos necessita

Você conseguiu observar algumas das características que um gerente de projetos deve possuir, entretanto, vale dizer que possuem diversas outras características, habilidades e competências que tais profissionais podem desenvolver, para assim, competir por vagas em grandes empresas, ficando no topo do mercado. Vale dizer que estas competências costumam ser exploradas nos cursos para se destacar na carreira de gerente de projetos.

Em qualquer área do mercado, é importante que o profissional nunca se contente com as habilidades e conhecimento que possui, buscando sempre evoluir e aprender técnicas novas, conforme o mercado evolui.

Conhecimentos

O conhecimento e capacidades práticas de um gerente de projetos acaba se originando de seus conhecimentos técnicos, portanto, é fundamental que tais profissionais possuam um amplo conhecimento sobre a gestão, planejamento e gerenciamento de projetos.

Também vale dizer que na atualidade, tais conhecimentos também acabam entregando um diferencial para a empresa do gerente, tendo em visto que a pandemia acabou exigindo uma forte adaptação de todos, principalmente das empresas e seus projetos, algo que pouquíssimos gerentes conseguem entregar.

Gerenciamento

Por se tratar de uma profissão que acaba envolvendo todas as outras áreas da empresa, um gerente de projetos deve possuir uma grande gama de conhecimentos específicos de outras áreas, como a área financeira, tecnológica, RH, entre outras. Por conta deste ponto, muitos profissionais procuram por treinamentos de gestão em TI, já que tal conhecimento acaba trazendo um bom diferencial.

Para você entender um pouco melhor, decidimos trazer um breve resumo dos principais conhecimentos e gerenciamentos que um gerente de projetos deve fazer, sendo eles: custos, riscos, comunicação, recursos humanos, tempo, qualidade, entre outros.

Comportamento

Por fim, outra característica que também acaba definindo um bom gerente de projetos é o seu comportamento dentro da empresa, tanto em relação aos seus funcionários, que irão lhe auxiliar a concretizar um determinado projeto, quanto em relação às outras empresas, superiores, e outros.

Além de um líder, um gerente de projetos deve possuir um uma boa capacidade de se comunicar com os demais, para assim, manter uma boa relação com as outras áreas da empresa, ou até mesmo com outras empresas.

Cursos para se destacar na carreira de gerente de projetos: 4 opções

Com isso, pode-se dizer que você já está por dentro de tudo que é necessário para entender a profissão de gerente de projetos e suas principais características, portanto, chegou o momento que você irá conhecer 4 cursos que podem lhe ajudar a se destacar na profissão.

Vale dizer que os cursos para se destacar na carreira de gerente de projetos irão lhe auxiliar a desenvolver alguns dos conhecimentos citados mais acima, e portanto, eles apresentam tal eficiência. Estes cursos são: Curso de Liderança, Curso de Gestão de Pessoas, Curso de Gerenciamento do Escopo de Projetos e até mesmo o Curso de Conceitos Básicos de Gestão de Projetos.