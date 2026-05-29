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Prefeitura reabre inscrições para projetos da Lei Aldir Blanc em Montes Claros
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Prefeitura reabre inscrições para projetos da Lei Aldir Blanc em Montes Claros

Jornal Montes Claros 29 de maio de 2026

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Agentes culturais têm até 26 de junho para se inscrever pela plataforma Nortear.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — A Prefeitura de Montes Claros anunciou nesta quinta-feira (27) a reabertura do prazo de inscrições para projetos da Lei Aldir Blanc. Os agentes culturais interessados em receber financiamento público terão até 26 de junho para se inscrever pela plataforma Nortear.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Junia Velloso Rebelo, os ajustes realizados foram necessários para ampliar a democratização do processo.

  • A principal mudança foi a ampliação do número de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs) no edital 04/2025 – Execução Cultural, que agora conta com 2 vagas.
  • Projetos já inscritos não serão prejudicados.
  • Agentes culturais que já realizaram inscrições poderão alterar seus projetos durante o novo prazo.

A decisão ocorreu após contribuições do Marco Regulatório e análise técnico-jurídica da Procuradoria Municipal.

  • O objetivo é garantir maior inclusão e participação dos agentes culturais.
  • A plataforma Nortear segue como canal oficial para inscrições.

Mais detalhes estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Montes Claros.

  • Inscrições pela plataforma Nortear.
  • Edital 04/2025 Execução Cultural.
  • Inclusão de PCDs nos projetos culturais.

A reabertura das inscrições reforça o compromisso da Prefeitura de Montes Claros com a democratização do acesso aos recursos da Lei Aldir Blanc, garantindo maior inclusão e fortalecendo o setor cultural da cidade.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Prefeitura Municipal

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