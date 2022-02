Reunião Interativa Itaú – Resultados 2021

Compartilhe Facebook

9 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 9/2/2022 –

No dia 10 de fevereiro, após o fechamento dos mercados de ações no Brasil e nos Estados Unidos, vamos apresentar nossos resultados de 2021 e falar sobre as perspectivas para o ano de 2022.

Vêm aí os resultados do 4º trimestre de 2021!

No dia 10 de fevereiro, após o fechamento dos mercados de ações no Brasil e nos Estados Unidos, estarão disponíveis os resultados no site de relações com investidores.

Vamos apresentar nossos resultados de 2021 e falar sobre as perspectivas para o ano de 2022 em um formato inovador, com uma sessão interativa de perguntas e respostas ao final.

Confira os nossos participantes:

_Milton Maluhy Filho

presidente

_Alexsandro Broedel

CFO

_André Rodrigues

banco de varejo, canais digitais e UX, produtos e franquias PF e PJ, seguros e CRM

_Carlos Constantini

gestão de recursos

_André Sapoznik

pagamentos, operações e marketing

_Flavio Souza

Itaú BBA

_Ricardo Guerra

Tecnologia

_Matias Granata

gestão de riscos e de capital, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e segurança corporativa

_Renato Lulia

DRI

Não vai perder essa, né?

Faça seu cadastro (https://live.popcast.com.br/itau/resultados4t21/)

Você também poderá assistir via Youtube

Sexta-feira

11.02.2022 às 10h

Em português e em inglês

Entre em nosso site e acompanhe todas as novidades

itau.com.br/ri

Website: https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/