Usar maquiagem causa espinhas? Saiba como evitá-las

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de fevereiro de 2022.

Entenda como manter a pele bonita e livre de acne mesmo passando o dia maquiada

Uso de bases e outros cosméticos para maquiagem é um hábito seu na hora de sair? É ótimo deixar a pele lisinha e sem marcas, mas se você usar diariamente e sem os cuidados necessários, esses produtos podem ser grandes inimigos.

Ter uma pele saudável e bonita tem muito a ver com uma rotina de limpeza facial e uso dos produtos adequados para seu rosto. Sem isso, as temidas espinhas podem aparecer e gerar transtornos, principalmente a quem não se dedica aos cuidados básicos.

Entenda porque a maquiagem causa espinhas e como impedir que esse problema faça parte da sua rotina.

O que são as espinhas e como elas aparecem?

As acnes são lesões causadas por acúmulo de gordura nos poros. Ou seja, a produção de sebo na pele aumenta, os poros ficam obstruídos e acabam gerando as indesejáveis espinhas.

E engana-se quem pensa que as vítimas da acne são só os adolescentes. Embora nessa fase da vida as mudanças hormonais proporcionem o aparecimento de espinhas com mais facilidade, o problema pode ocorrer em qualquer fase da vida.

Mesmo sendo uma reação normal, ela não deve ser negligenciada. O excesso de gordura pode estar ligado a maus hábitos tanto no cuidado com a pele quanto com a alimentação e saúde. Por isso, quanto antes o tratamento for procurado, melhor.

Essas espinhas podem aparecer devido a fatores hormonais, como dissemos, mas também por:

resposta ao uso de medicamentos;

proliferação excessiva de queratinócitos;

aparecimento de bactérias na região;

problemas imunológicos e inflamatórios;

consumo demasiado de gordura, doces e farinha branca;

dormir usando maquiagem;

estresse.

Como evitar espinhas usando maquiagem diariamente

Se você gosta ou precisa usar maquiagem todos os dias, já deve ter percebido que a pele sofre um pouco, certo? Isso acontece porque, certamente, você está errando nos cuidados ao se maquiar.

Antes de comprar seus produtos, leia os rótulos. Assim como outros cosméticos, a maquiagem precisa ser específica para sua pele. Se ela for oleosa, o correto é comprar itens que sejam oil free; produtos à base de água, em gel ou fluidos, evitam o aparecimento de acne.

Essa é apenas a parte um. O segundo ponto é deixar a pele respirar. Sempre que possível, dispense esses produtos. Se não for possível, opte por coberturas mais leves e uma boa preparação da pele. Isso inclui:

fazer a limpeza do rosto antes;

tonificar a pele;

usar hidratante;

aplicar protetor solar;

usar primer.

Seguindo esses passos, sua pele cria uma camada de proteção antes de receber a maquiagem. Além disso, você se beneficia dos tratamentos de limpeza e hidratação, dando mais viço e maciez à pele, o que descarta o uso de coberturas pesadas.

Nunca durma usando maquiagem

Mas o cuidado não é só na preparação. O mais importante de tudo é tirar a maquiagem assim que chegar em casa, com sabonetes próprios para o rosto e demaquilantes.

Esse mau hábito facilita muito o surgimento de cravos e espinhas, além de alterar a regeneração celular e a nutrição da pele. Ou seja, nunca se esqueça de ter essa precaução sempre que chegar em casa.

Além disso, dormir usando maquiagem tapa os poros e evita que a derme respire corretamente. A médio prazo, essa falta de cuidado pode causar perda de viscosidade, brilho e aumento da oleosidade da pele.

Use os produtos certos para sua pele

Ter uma rotina de cuidados com a pele é essencial para evitar o aparecimento de espinhas. Mas, além disso, o skincare pode promover a renovação das células, a hidratação e a reposição de nutrientes e substâncias que se perdem ao longo dos anos.

Analise a necessidade da sua pele e saiba em qual tratamento investir. Os principais produtos que podem te ajudar são:

água micelar;

ácidos de tratamento facial.

argilas de tratamento;

creme hidratante;

creme anti idade;

demaquilante;

esfoliante facial;

máscara facial;

protetor solar;

sabonete facial;

séruns de tratamento;

tônico facial.

Consulte um profissional e saiba quais produtos são ideais para você. O importante é começar seu cuidado o quanto antes para que sua pele não sofra mais com as ações do tempo e fique livre dos sinais que os maus hábitos deixaram até hoje. Vamos juntas nos cuidar?