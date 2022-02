Shimano celebra números recordes em 2021, além dos 100 anos de existência

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 10 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 10/2/2022 – A demanda por bicicletas de médio a alto padrão permaneceu em níveis elevados devido ao boom global do ciclismo

As vendas da divisão de bicicletas da empresa cresceram 49% em relação a 2020, alcançando 443,7 bilhões de ienes, cerca de 20,4 bilhões de reais

O ano de 2021 foi histórico para Shimano, fabricante de peças para ciclismo e pesca. Além de ter completado 100 anos de existência, a multinacional japonesa bateu recordes em seus números de faturamentos e vendas, impulsionado principalmente por seus negócios na indústria de bicicletas.

Em relatório divulgado através da imprensa internacional, o ano de 2021 para a Shimano foi desafiador para atender toda a demanda global por componentes mas, apesar disso, as vendas da divisão de bicicletas cresceram 49% em relação a 2020, alcançando 443,7 bilhões de ienes, cerca de 20,4 bilhões de reais. Já o lucro operacional cresceu 82,7% no período, somando 125,2 bilhões de ienes, aproximadamente 5,75 bilhões de reais.

Em toda a empresa, as vendas da Shimano no ano passado aumentaram 44,6% em relação a 2020, enquanto o lucro operacional aumentou 79,3%. As vendas relacionadas a bicicletas de 2021 aumentaram 41% em relação a 2015, seu ano recorde anterior, por exemplo.

O bom desempenho de 2021 aconteceu principalmente no primeiro semestre do ano, quando houve uma corrida para recuperar os atrasos de 2020 em decorrência da pandemia e do fechamento de fábricas da empresa na Ásia.

“A demanda por bicicletas de médio a alto padrão permaneceu em níveis elevados devido ao boom global do ciclismo, desencadeado pela disseminação da Covid-19, mas alguns mercados começaram a se acalmar no segundo semestre do ano fiscal de 2021, disse a empresa em seu comunicado no relatório anual divulgado ao mercado e imprensa.

A empresa ainda citou como cada mercado se comportou:

“No mercado europeu, a alta demanda por bicicletas e produtos relacionados a bicicletas continuou, apoiada por políticas governamentais para promover o uso de bicicletas em resposta à crescente conscientização ambiental. No mercado norte-americano, enquanto a demanda por bicicletas continuava alta, os estoques do mercado, centrados em bicicletas de entrada, começaram a se aproximar de níveis adequados. Nos mercados asiáticos e da América do Sul e Central, o boom do ciclismo mostrou sinais de esfriamento no segundo semestre do ano fiscal de 2021, e os estoques do mercado de bicicletas básicas atingiram níveis apropriados”, explicou a Shimano.

A empresa ainda prevê um aumento de 6,1% nas vendas no ano de 2022, com vendas em toda a empresa, atingindo 580 bilhões de ienes e lucro operacional de 161 bilhões de ienes.

“Existe a preocupação de que a economia global seja sobrecarregada pela disseminação de novas variantes altamente infecciosas e que a escassez de semicondutores e componentes eletrônicos, o aumento dos preços das matérias-primas, logística apertada, escassez de mão de obra e outros problemas possam aumentar ainda mais, piorar. No entanto, espera-se que o interesse em atividades de lazer ao ar livre que possam evitar aglomerações de pessoas continue”, disse a empresa.

Para mais informações sobre a indústria das bicicletas, basta acessar https://pedalemos.com.br/

Website: https://pedalemos.com.br/