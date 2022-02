Limpeza regular de sofá pode evitar malefícios à saúde

Compartilhe Facebook

14/2/2022 – A limpeza a seco ajuda na eliminação de microrganismos patogênicos e melhora a saúde respiratória, além de evitar alergias e dermatites

Estofados podem ser vetores de alergias e doenças respiratórias, acumulando sujidades, poeira e mofo; especialista explica as características da limpeza a seco

Além de servir para reunir a família, os sofás também podem abrigar ácaros, bactérias, fungos e pulgas. Neste sentido, a limpeza regular deste móvel é indispensável, já que a sujeira que penetra nas fibras dos estofados se torna um vetor de alergias.

Para Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços, empresa especializada na lavagem e impermeabilização de estofados, a higienização de sofás é importante para evitar acúmulos de poeira e mofo, que são responsáveis por uma série de doenças respiratórias. De fato, 40% dos casos de rinite alérgica estão relacionados ao mofo, conforme estudo realizado pela WAO (World Allergy Organization – Organização Mundial da Alergia, na tradução para o português).

Paralelamente, dados divulgados pela FBH (Federação Brasileira dos Hospitais) e reafirmados pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em julho de 2021 revelam que as doenças respiratórias atingem 25% das pessoas em todo o mundo. A nível nacional, segundo o balanço, as alergias afetam 30% da população, sendo que a rinite alérgica aflige 25% dos brasileiros.

“De forma similar, uma pesquisa demonstrou que crianças que vivem em casas com mofo têm três vezes mais chances de desenvolver asma”, afirma o especialista, em referência a dados de um estudo da EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos).

Neste sentido, prossegue, manter a casa limpa e livre de sujidades, poeira e mofo é muito importante para a saúde, e a higienização dos estofados não pode ficar de fora. “Para a lavagem de sofás, uma modalidade ganha destaque: a limpeza a seco”.

Especialista explica as características da limpeza a seco

Finavaro destaca que há vantagens da limpeza de sofás a seco, modalidade que pode ser mais efetiva à manutenção da vida útil do objeto do que os outros tipos de lavagem. Segundo ele, via de regra, a primeira lavagem a seco é capaz de devolver o aspecto de novo ao sofá, prolongando a necessidade de troca do móvel.

“Uma das principais vantagens da lavagem a seco é que a limpeza é realizada a domicílio. Além disso, a higienização pode ser empregada em todos os tipos de sofás, sem perigo de estragar ou causar qualquer dano ao móvel”, explica.

Ainda de acordo com o responsável pela SP Serviços, a limpeza a seco ajuda a manter o estofado livre de sujidade e microrganismos, além de melhorar a saúde do ambiente.

“Para além do benefício estético, a limpeza a seco – quando realizada com a periodicidade adequada – ajuda na eliminação de microrganismos patogênicos e melhora a saúde respiratória, além de evitar alergias e dermatites”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://splavagemeimpermeabilizacao.com/

Website: https://splavagemeimpermeabilizacao.com/