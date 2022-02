Curso de capacitação gratuito ensina pequenos empreendedores a vender online

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 16 de fevereiro de 2022.

São Paulo 16/2/2022 – Cem lojistas físicos em todo o Brasil terão a oportunidade de aprender a vender seus produtos em e-commerces e marketplaces.

Iniciativa é uma parceria entre a plataforma Loja Integrada e o fundo sem fins lucrativos Estímulo. Inscrições vão até dia 20 de fevereiro

Motivados em ajudar empreendedores a terem acesso à capacitação empreendedora e aumentarem as vendas pela internet, a Loja Integrada, plataforma para a criação de lojas virtuais mais popular do país, em parceria com o Estímulo, fundo social, realizam um programa de capacitação gratuita para pequenos empreendedores de todo o país. A iniciativa vai formar 100 lojistas físicos para venderem em e-commerces e marketplaces. Interessados devem se inscrever até dia 20 de fevereiro pelo link.

Os inscritos passarão por um processo de análise e receberão a confirmação de participação no dia 24 de fevereiro por e-mail. O programa terá início no dia 7 de março. A formação vai ocorrer durante dois meses.

Para Pedro Henrique, CEO da Loja Integrada, o projeto busca reforçar a importância da qualificação e capacitação de profissionais para atuarem com vendas online em e-commerces. “Queremos ajudar microempreendedores a expandirem seus negócios por meio da educação empreendedora. Acreditamos que por meio da parceria com o Estímulo todos os participantes terão acesso a conteúdos que certamente ajudarão a desenvolverem os negócios e alavancar as vendas”, afirma

“Somos parceiros do pequeno empreendedor. Queremos desenvolver líderes mais bem preparados e participar da jornada de crescimento dos pequenos negócios”, afirma Fabio Lesbaupin, CEO do Estímulo.

A formação contará com mentorias de profissionais especializados nos segmentos de varejo, e-commerce e negócios, além de conteúdos relacionados a e-commerces, marketplaces, logística, atendimento ao cliente, organização de estoque, entre outros. Durante o cronograma da capacitação, também ocorrerá processo de repescagem entre os dias 08 e 15 de março. Todos os participantes terão acesso à solução digital gratuita de e-commerce da Loja Integrada.

Serviço

Nome do evento: LI e Estímulo 2020: Desafio Impulsiona Varejo Digital!

Data: Inscrições até dia 20/02

Local: Online

Inscrições gratuitas e abertas ao público em

https://criar.lojaintegrada.com.br/desafio-acelera-varejo-digital

Website: http://estimulo2020.or