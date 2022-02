Setor de Vendas Diretas recebe novas empresas que buscam ampliar relacionamento

Compartilhe Facebook

* Por: - 17 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 17/2/2022 – “O sonho de empreender está entre os quatro maiores do brasileiro, e a Venda Direta é um começo seguro”, diz Adriana Colloca, presidente executiva da ABEVD.

Segmento cresceu 10,5% durante o primeiro ano da pandemia, tornando-se uma boa opção até para as empresas que nunca haviam se aventurado nessa área, como a varejista Pernambucanas

Proporcionar aos seus consumidores a opção de canais diversos de compras tem sido um dos diferenciais das empresas que desejam contornar a crise financeira e aumentar suas vendas. Mesmo antes da pandemia impactar a economia nacional, as marcas já vinham inovando com investimento em empreendedorismo, expansão para Venda Direta e comércio digital.

O cenário pandêmico modificou a maneira de consumir, fazendo com que empresas buscassem alternativas em casos de comércios fechados e restrições de horários, possibilitando que muitos, por exemplo, pudessem criar o hábito de pedir pela internet e receber em casa os mais variados produtos.

Empresas com tradição em Varejo encontraram na Venda Direta a possibilidade de obter números positivos em meio a quedas de vendas e o fechamento, por alguns períodos, de suas lojas físicas, permitindo ao setor crescer 10,5% no primeiro ano da pandemia de COVID-19, 2020, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD).

A Pernambucanas, com recém-completados 114 anos de história e somando mais de 460 lojas pelo país, entrou no mercado da Venda Direta. O sucesso das suas plataformas digitais, especialmente durante a pandemia, colaborou para que a varejista implantasse a Venda Direta como um de seus canais de vendas, além de oferecer a oportunidade de renda extra para diversas famílias brasileiras.

Este foi o mesmo caminho adotado pela rede Polishop, que conta com cerca de 270 lojas físicas, e também possui empreendedores independentes para aumentar sua capilaridade e chegar aos mais diversos públicos.

“Com o desemprego em 11,6% e a taxa de informalidade crescendo, sendo 38,6 milhões de trabalhadores informais no país, há muitas pessoas precisando de uma fonte de renda, extra ou não, e esse cenário conversa diretamente com as empresas que querem manter a atividade e a margem de lucro”, destaca a presidente executiva da ABEVD, Adriana Colloca. “O sonho de empreender está entre os quatro maiores do brasileiro, e a Venda Direta é um começo seguro, pois o empreendedor trabalha com marcas consolidadas no mercado”, completa.

Outros casos que exemplificam o movimento das empresas no sentido da inovação, são os canais Parceiro Magalu e Minha C&A, que possibilitam que pessoas com vontade de empreender, abram lojas virtuais para vender seus produtos e recebam uma comissão. A Magazine Luiza e a C&A são responsáveis pelo produto, cobrança, entrega e pós-venda, e o empreendedor fica responsável pela divulgação – permitindo a criação de um relacionamento com sua clientela – e comercialização.

Empresa que ficou conhecida por fabricar as portas coloridas da edição de 2022 do reality show Big Brother Brasil, a Pormade Portas, é uma das primeiras empresas da construção civil a adicionar a Venda Direta ao seu portfólio. Além do produto como um diferencial, também existe a possibilidade de crescimento: o empreendedor inicia buscando parceiros profissionais que estão nas obras e visitando-as para oferecer as portas fabricadas pela empresa, com lucro de 2% a 5%, e outros benefícios.

Ser empreendedor, grande ou independente, requer enxergar novas portas a serem abertas em momentos de crise. Assim como todas as indústrias, a do comércio se inova a cada dia para acompanhar o ritmo dos consumidores, que buscam cada vez mais simplicidade e funcionalismo.

