* Por: Jornal Montes Claros - 18 de fevereiro de 2022.

Descubra quais são os tipos de aposta esportiva que você pode utilizar para melhorar os seus resultados em seu esporte preferido.

Já não é novidade que o mercado de apostas esportivas teve um crescimento impressionante não só nos últimos 5 anos, como também durante uma época de recessão mundial. Enquanto mercados tradicionais estavam ruindo, as plataformas de apostas esportiva online estavam batendo recordes de crescimento, oferecendo cada vez mais opções de serviços e ferramentas aos seus usuários, como é o caso da Surebet.

Em um primeiro contato com este mercado, o usuário pode acabar bem confuso com a quantidade de opções oferecidas, principalmente quando estamos falando em tipos de apostas disponíveis. Inclusive, muitos apostadores iniciantes acabam desanimando por acreditar que os tipos de apostas são complexos demais para utilizar.

Para acabar com este estigma, separamos neste artigo todos os principais tipos de aposta que você pode encontrar nas casas de aposta, vamos ver quais são e como cada um deles funciona.

Tipos de aposta esportiva

Existem alguns tipos exóticos, por assim dizer, que podem ser encontrados em algumas casas de aposta, porém, vamos ver apenas aqueles que são os mais utilizados e estão presentes em todas estas plataformas, acompanhe abaixo.

1×2

Este é o tipo de aposta mais comum e utilizado nas casas de aposta, aqui o apostador faz o seu palpite em três possibilidades diferentes:

Vitória da equipe da casa

X- Empate

Vitória da equipe visitante

É o tipo de aposta mais conservador e simples.

Aposta Dupla Chance

Neste tipo de aposta, o usuário pode cobrir dois resultados diferentes com apenas uma aposta. Desta forma, ele pode aposta na vitória da equipe visitante ou o empate da partida, por exemplo. As odds para este tipo de aposta são menores, mas é um tipo mais seguro de aposta.

Aposta de empate anula a aposta

Como o próprio nome sugere, este tipo de aposta é onde o usuário pode apostar no empate e se este acontecer, ele recebe o valor apostado de volta.

Over/Under

Neste tipo de aposta, o usuário pode apostar em um número maior de gols em uma partida. Em um exemplo simples em que um time de futebol muito forte tecnicamente joga contra um time muito fraco, como acontece frequentemente na Premier League, o apostador pode fazer uma aposta de que o time forte fará mais de dois gols durante a partida.

Handicap

O handicap é indicado para jogos onde as odds das apostas mais simples não são tão interessantes, pois aqui o jogador pode acrescentar uma vantagem ou desvantagem a uma das equipes e tornar as odds maiores e mais interessantes.

Existem dois tipos de handicap, o europeu e o asiático, cada um possui características distintas que devem ser levadas em consideração no momento de fazer o seu palpite.

Resultado final

Aqui, o apostador pode fazer um palpite sobre o resultado ao final do primeiro ou do segundo tempo de uma partida de futebol, por exemplo.

Aposta múltipla

Este é um tipo de aposta indicado para apostadores experientes, aqui ele poderá inserir diversas apostas em partidas ou esportes diferentes no mesmo bilhete. As odds são calculadas e uma média é feita, ao final de todas as partidas, o jogador recebe um valor médio de todos os seus resultados.

Concluindo

Com tantas opções em tipos de aposta, o usuário pode escolher entre infinitas estratégias em sua jornada no mercado. Esta é a grande beleza das apostas esportivas, com dedicação e consistência, o apostador pode combinar tipos de apostas para melhorar seus resultados.