Curso paga bolsa para interessados em aprender programação

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 22 de fevereiro de 2022.

São Paulo – SP 22/2/2022 – O Fellowship de Desenvolvimento Web da Sirius forma desenvolvedores do zero em 6 meses, é 100% online e encaminha os estudantes diretamente para o emprego.

Fellowship em Desenvolvimento Web da Sirius Educação leva profissionais do zero ao emprego na área em 6 meses. Sistema “radicalmente inclusivo” oferece bolsas de estudo de até 100% e auxílio financeiro em dinheiro aos estudantes em parceria com empresas patrocinadoras

Já estão abertas as inscrições do primeiro Fellowship em Desenvolvimento Web do país, que tem o objetivo de formar profissionais em programação para internet – do zero ao primeiro emprego na área – em 6 meses. A iniciativa é 100% online e promovida pela escola de formação em tecnologia Sirius, em parceria com a empresa de tecnologia para o varejo Involves e a ONG ICOM.

Além da metodologia prática, baseada em desafios reais, o programa de formação traz de forma inédita para o Brasil o modelo de acesso “radicalmente inclusivo”, inspirado nas melhores instituições de ensino do mundo, como Harvard, Stanford e MIT. Sua premissa é que todos os alunos aprovados no processo seletivo possam fazer o curso, independente de sua condição financeira. Para isso, recebem bolsas de estudo e ofertas de financiamento, de acordo com suas necessidades. Nesta edição, em parceria com o programa <TecTrampo/>, estudantes de baixa renda da cidade de Florianópolis receberão, além de bolsa de estudos integral, um auxílio financeiro mensal em dinheiro, bem como acesso a instalações físicas com computadores e conexão à internet, para que os estudantes possam se dedicar integralmente ao aprendizado.

O programa está com inscrições abertas até o dia 01 de março para pessoas de todo o Brasil e terá duração de seis meses, sendo metade desse tempo dedicada à formação intensiva dos alunos; e os últimos três meses, voltados à aceleração de carreira dos profissionais.

Radicalmente Inclusivo – Bolsas de estudo e auxílio financeiro em dinheiro aos alunos

“O conceito radicalmente inclusivo da Sirius parte da necessidade real de cada estudante, podendo oferecer desde um auxílio remunerado combinado com bolsa de estudo integral, até bolsas parciais, combinadas com financiamentos facilitados. O que queremos é que o acesso às carreiras tecnológicas de alto nível não seja impedido pela situação financeira dos estudantes. Isso é possível através do patrocínio de empresas e ONGs, como é o caso da Involves e do ICOM no Fellowship de Webdev, para o qual as inscrições já estão abertas”, diz Felipe Matos, CEO da Sirius.

O diferencial para viabilizar este tipo de oportunidade aos estudantes é trabalhar de forma próxima a grandes empresas do mercado. Para este programa de Fellowship em Desenvolvimento Web, um grupo de alunos de baixa renda em Florianópolis receberá bolsas de estudo integrais, combinada com um auxílio mensal remunerado no valor de R$1.100,00, para garantir que tenham melhores condições de aprendizado, como parte do programa <TecTrampo/>, patrocinado pela Involves e organizado pela ONG ICOM.

“Escolhemos a Sirius como parceira dessa próxima edição do <TecTrampo/> porque ela tem cursos conectados com as demandas do mercado de trabalho do setor de tecnologia, e se dispôs a adaptar o curso de Desenvolvimento Web às necessidades do público-alvo do projeto. Essa parceira faz parte da missão do ICOM de promover o desenvolvimento comunitário, sendo ponte entre diferentes atores que querem fazer a diferença em nossa sociedade e promover a transformação social”, explica Larissa Boing, gerente de projetos da <TecTrampo/>.

Para empresas parceiras, como a Involves, o programa permite preparar novos profissionais, ao mesmo tempo em que é um fonte de recrutamento, em uma área cada vez mais demandada.

“Quando pensamos no <TecTrampo/> a primeira coisa que vem em mente é o poder da transformação. Precisamos fomentar o ecossistema, gerando mudanças profundas que possam impactar e mudar vidas positivamente, e a iniciativa prepara jovens para o mercado de tecnologia que está sedento por novos talentos. Esse projeto traz oportunidades, invertendo um ciclo vicioso para virtuoso”, diz Ana Pires, Culture Partner da Involves, empresa de tecnologia para o varejo e apoiadora da iniciativa.

Radicalmente conectado com o mercado de trabalho: foco na empregabilidade

Para completar a novidade, a Sirius adota metodologia Radicalmente Conectada ao Mercado, que proporciona empregabilidade em tempo recorde ao conectar estudantes a grandes empresas e instituições do mercado, como Involves, Ambev e Sebrae, adotando inclusive desafios práticos reais baseados em necessidades dessas empresas. “O mundo está vivendo em duas economias, uma digital, a outra analógica. Uma delas está tendo um dos melhores momentos da sua história, enquanto a outra está sofrendo. Por exemplo, no Brasil tivemos desemprego recorde no mesmo momento em que startups e empresas de tecnologia tiveram performance recorde e estão com dificuldade em encontrar profissionais qualificados para as vagas e, aberto”, comenta Arnobio Morelix, cofundador e Chief Innovation Officer da Sirius. Para o executivo, o modelo radicalmente inclusivo associado ao fast track radicalmente conectado ao mercado de trabalho ajudará o país a conectar as duas realidades e democratizar o acesso a carreiras de tecnologia. “Nosso processo inclui desafios reais, feiras de contratação, hackatons e entrega de projetos conectados às empresas, que aceleram a inserção no mercado de cada estudante”, completa.

Curso:

1º Fellowship em Desenvolvimento Web do Brasil

Inscrições até 02 de março em: https://www.sirius.education/webdevpr

O processo se seleção será dividido em cinco etapas:

Inscrições: https://www.sirius.education/webdevpr Diagnóstico Sociodemografico. Conhecendo o perfil sociodemográfico – onde começa-se a conhecer a pessoa candidata, com perguntas sobre sua demografia, residência, renda, entre outros. Diagnóstico Comportamental e Técnico. Conhecendo o perfil comportamental e técnico – essa etapa é composta por testes de lógica, matemática e comportamentais, a fim de entender qual o potencial dessa pessoa em acompanhar a metodologia Sirius. Entrevista Qualitativa. Entrevista – na qual, finalmente, fica-se cara a cara com a pessoa candidata para entender suas motivações, tirar dúvidas e avaliações comportamentais. Oferta de Candidatura. Mensalidades a partir de zero – com possibilidade de pagamento de auxílio financeiro ao estudante – até R$ 3.667,00. Bolsas parciais e financiamento estendido em até 24 meses são oferecidos conforme o perfil socioeconômico de cada estudante.

As etapas são comunicadas por e-mail. A lista final de aprovados será divulgada até dia 12 de março.

Website: https://www.sirius.education/webdevpr