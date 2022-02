Expedição norueguesa em prol dos oceanos chega ao Brasil

O veleiro foi recepcionado pelo embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magne Ruud, a cônsul-geral do país Marianne Fosland, além da Marinha Brasileira. A expedição One Ocean é uma viagem ao redor do planeta organizada pela Statsraad Lehmkuhl Foundation em parceria com o governo norueguês, universidades, cientistas e empresas.

A expedição faz parte da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2020-2030), lançada pela Organização das Nações Unidas (ONU), e tem como principal objetivo chamar a atenção e compartilhar conhecimento sobre o papel crucial dos oceanos para um futuro sustentável numa perspectiva global. “Todos compartilhamos o mesmo oceano e dependemos dele para nossa alimentação, nossa prosperidade, nossa saúde e para o futuro de nossas comunidades costeiras ”, afirmou Marianne Fosland, cônsul geral norueguesa.

Realizada pelo veleiro Statsraad Lehmkuhl, de 98 metros de comprimento, a expedição partiu em agosto de 2021 da Noruega, para onde vai retornar em abril de 2023, após dar a volta ao mundo. Até essa data, terá navegado 55 mil milhas náuticas durante cerca de 19 meses e visitado 36 portos em diferentes países. O Statsraad Lehmkuhl, que tem 108 anos de idade, foi reformado e equipado com tecnologia de última geração para coletar dados sobre física, química e biologia dos oceanos ao longo da viagem.

Além disso, o veleiro atua como uma universidade flutuante, recebendo equipes de estudantes e jovens líderes nas diferentes etapas da viagem. Também realiza conferências, seminários e outros eventos a bordo durante as paradas nos portos e disponibiliza acesso em tempo real a dados, vídeos e histórias da expedição para inspirar jovens, cientistas e cidadãos a engajar-se em prol de ações de desenvolvimento sustentável com base nos oceanos.

A programação da expedição One Ocean no Brasil inclui reuniões e eventos políticos, culturais e científicos. No dia 24 de fevereiro, o navio-escola sediará o seminário Green Technology for Sustainable Oceans (Tecnologia Verde para Oceanos Sustentáveis), realizado pela Embaixada da Noruega no Brasil e pelo Consulado Geral no Rio de Janeiro com representantes de empresas e autoridades norueguesas e brasileiras.

“Ambos os nossos países são grandes estados oceânicos. A Noruega e o Brasil dependem de indústrias oceânicas sustentáveis ​​para nossa prosperidade, nossa saúde e para o futuro de nossas comunidades costeiras. E sabemos que o oceano pode nos dar mais recursos e serviços – se for administrado com cuidado e de forma sustentável”, ressaltou Odd Magne Ruud, embaixador da Noruega no Brasil.

Para familiarizar o público brasileiro com a expedição One Ocean, há também um vídeo do evento musical on-line Ocean Alarm, com a apresentação do músico norueguês Kenneth Ishak e da brasileira Luiza Lian e imagens da expedição e o veleiro e de depoimentos de diplomatas sobre a sustentabilidade dos oceanos. A gravação ficará disponível até 10 de março, no YouTube.

“Esperamos que a visita do escola-navio Statsraad Lehmkuhl contribua para conscientizar e engajar o Brasil nas áreas de combate à pesca excessiva e poluição marinha, para motivar o Brasil para se tornar um membro do Painel de alto nível dos oceanos sustentáveis. E também mostrar que a Noruega é um parceiro relevante na área do mar e na transição às práticas mais sustentáveis – ou seja, uma transição verde – em relação ao setor de energia”, ressaltou a cônsul-geral norueguesa.

Para mais informações sobre a Expedição One Ocean no Brasil, basta acessar: https://bureaumundo.com/one-ocean-expedition/

Mais detalhes sobre a Expedição One Ocean estão disponíveis em: www.oneoceanexpedition.com (vídeo traduzido)