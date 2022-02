Saiba quais foram os 7 modelos de moto mais vendidos em 2021

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de fevereiro de 2022.

O ranking dos modelos mais vendidos do último ano foi dominado pela Honda.

Em 2021, o Brasil registrou 1.157.369 novas motos no país, segundo dados liberados pela Fenabrave, responsável por reunir os revendedores de veículos do país. Esse número representa um aumento superior a 26% comparado ao ano de 2020, no qual pouco mais de 915 mil unidades foram vendidas.

É natural pensar que motos famosas, como Honda CG e Biz, estão entre os modelos mais vendidos. Mas como ficou a distribuição exata das motocicletas mais comercializadas no último ano? Confira o ranking com as sete primeiras colocações abaixo.

Honda CG 160 – 315.141 unidades

Em 2020, a Honda CG completou 45 anos de produção em território brasileiro. Para coroar essa celebração, ela se tornou a motocicleta mais vendida no país. Comercializada em quatro versões (da básica Start até a Titan, a mais equipada), ela passou por um upgrade no visual para celebrar a marca, confirmando que é sinônimo de robustez e economia de combustível.

Honda Biz – 159.538

Em segundo lugar, ficou a Honda Biz, motoneta que continua sendo uma grande queridinha dos brasileiros. Suas principais características são a facilidade de pilotagem e o espaço existente sob o assento, além do fato de ser equipada com câmbio rotativo e embreagem semiautomática. Ela é vendida tanto nas versões 110 cc quanto 125 cc.

Honda NXR 160 Bros – 128.288

Fechando o pódio está outro modelo da montadora japonesa que se mostrou um sucesso na estratégia de trail urbana da Honda. Ela tem o mesmo motor da Honda CG 160 (não por menos, foi criada para ser a “CG rural”), mas é montada de forma mais robusta para aguentar as estradas de terra.

Honda Pop 110i – 105.899

Trata-se do modelo mais em conta da Honda, sendo que a facilidade em pilotá-la e o preço são os principais motivos que justificam o seu sucesso. Ela tem uma embreagem manual no câmbio de quatro velocidades, além do mesmo motor da Biz 110. Essa motoneta tem feito especial sucesso entre os entregadores, já que muitos alugam o modelo para trabalhar.

Honda CB 250F Twister – 40.926

Possuindo painel totalmente digital e design moderno, o modelo street da Honda continua fazendo sucesso no país, fechando o top 5 dos mais vendidos. Sua versatilidade para ser um modelo tanto para mobilidade urbana quanto uma opção de lazer aos fins de semana é um dos seus atrativos, além do fato de ser muito procurada para quem quer subir de categoria.

Yamaha XTZ 150 Crosser – 32.258

Já o modelo mais vendido pela Yamaha, outra gigante do segmento, foi a XTZ 150 Crosser. Vendida nas versões S e Z, ela é equipada com freio a disco nas duas rodas e sistema ABS na dianteira, que tem aro 19”. O motor flex de 150 cc é sinônimo tanto de economia de gasolina como de versatilidade, estando preparada para asfaltos urbanos e estradas de terra.

Yamaha YBR 150 Factor – 32.111

Fechando a lista das sete motocicletas mais vendidas no país está a YBR, outro modelo da Yamaha. Ela possui o mesmo motor da Crosser, mas também conta com freio a disco na roda dianteira e partida elétrica. Seu acabamento é mais simples do que a Yamaha Fazer 250 ABS, mas, por ter um preço mais em conta, ela acaba atraindo mais os consumidores.

Como escolher a moto ideal?

São muitas opções no mercado, e é natural que motociclistas de primeira viagem ou mesmo os mais experientes tenham dificuldades em escolher aquela moto perfeita. Para que a escolha seja certeira, é fundamental que o modelo escolhido pertença a uma categoria que atenda às suas necessidades.

Por exemplo, as motos do tipo Scooter são as preferidas do condutor iniciante, sendo equipada com um câmbio simples ou automático. Elas são leves e econômicas. Já para quem vai trabalhar com a moto, é interessante escolher modelos do tipo Street, que têm a instalação de bagageiro facilitada e são vendidas com opções entre 125 e 200 cilindradas.

As motos esportivas são Sport, caracterizadas por serem potentes e velozes, mas não são indicadas para terrenos lamacentos. Esse é um encaixe melhor para os modelos Trail ou Off Road, apropriados para percorrer trilhas e desbravar a sujeira e atoleiros.

Por fim, há a categoria Custom, que é uma moto de estrada. Ela tem um assento mais baixo para tornar a pilotagem mais confortável, além de possuir uma motorização parruda.