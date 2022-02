IA, 5G e Computação em Nuvem são as tecnologias mais cobiçadas de 2022

Compartilhe Facebook

24 de fevereiro de 2022.

São Paulo, SP 24/2/2022

Especialistas e líderes de 5 países apontam quais soluções tecnológicas continuarão mudando o mundo e os hábitos de consumo.

Filipe Torres, especialista em Engenharia de Sistemas Eletrônicos e Automação da Universidade de Brasília (UnB), em entrevista para pesquisa realizada pela IEEE pontua a forte influência da inteligência artificial (IA) no cenário tecnológico atual e afirma: “É o setor da tecnologia que está mais em alta no mundo hoje, devido às diversas aplicações”. A pesquisa levanta opiniões de líderes e especialistas da área de TI sobre quais tecnologias mais impactarão o ano de 2022, e foi realizada em 5 países, dentre eles o Brasil.

As tecnologias mais apontadas foram a Inteligência Artificial com 21%, Computação em Nuvem com 20% e 5G com 17%. A tecnologia 5G tem previsão de chegada para este ano no Brasil e promete democratizar áreas como educação e a telemedicina. Devido ao crescimento de pessoas com acesso a smartphones, a tecnologia traz melhorias significativas na conexão móvel, diminuindo a dependência de computadores e conexões espacialmente mais restritas como o Wi-Fi.

Já a vasta aplicabilidade e recente descoberta da IA aguça a curiosidade de pesquisadores e também dos usuários, pois sua prematuridade sugere que há muito ainda o que explorar. O potencial dessa tecnologia é explorado em diversas utilidades como em bancos digitais, na identificação de pessoas, com o crescente uso de soluções multibiométricas como a validação facial amplamente utilizada em smartphones, e no atendimento ao cliente, com os chatbots.

Diante da vivência contemporânea à era dos dados, a utilização da Computação na Nuvem, sobretudo após a pandemia, foi uma das grandes responsáveis pela revolução do trabalho remoto por apresentar espaço com capacidade de integração e compartilhamento de dados, permitindo o acesso remoto e a continuação de atividades não presenciais.

Régis Debona, Gerente de Desenvolvimento de Sistemas na Vsoft, empresa especializada em emissão de documentos oficiais, como RG e CNH, e identificação de pessoas, cita: ”Além de proporcionar abrangência em espaço, a nuvem também possui agilidade em sua utilização, permitindo que instituições que manejam dados sensíveis diariamente possam acessar serviços de onde estiverem e configurarem ao modo que desejam, decidindo livremente qual nível de segurança necessitam”.

Não é difícil perceber o impacto e as significativas mudanças que a tecnologia teve nos últimos anos no coletivo social, mudando hábitos de consumo e acirrando, inclusive, a dependência a essas soluções. A tendência é que o “boom” tecnológico não pare de crescer e que continue agindo em contramão a outros setores da economia que ainda estão em processo de reerguimento, enquanto a tecnologia expande-se. A prova disso é que o setor apresenta a maior recuperação econômica, com crescimento de 49%, divulgado pelo IBGE.

As mudanças pautadas na tecnologia impactam a economia, a educação, a saúde, o entretenimento e a qualidade de vida humana, portanto, acompanhá-las permite o conhecimento de produtos e serviços que estão diretamente ligados ao cotidiano social.

Website: https://www.vsoft.com.br/