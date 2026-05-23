💬

SAIBA MAIS AQUI - FAÇA CLICK

Hoje é celebrado São João Batista de Rossi, apóstolo do confessionário
Hoje é celebrado São João Batista de Rossi, apóstolo do confessionário

Hoje é celebrado São João Batista de Rossi, apóstolo do confessionário

Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Sacerdote italiano dedicou sua vida ao perdão e à misericórdia de Deus.

23 de maio — A Igreja Católica celebra neste dia a memória de São João Batista de Rossi, sacerdote italiano que se destacou por sua dedicação ao Sacramento da Reconciliação. Conhecido como o “apóstolo do confessionário”, o santo consagrou sua vida ao acolhimento dos mais necessitados, levando o perdão e a misericórdia de Deus a enfermos, presos e pessoas em busca de conversão.

Nascido em 1698 em um povoado próximo a Gênova, João Batista de Rossi mudou-se para Roma aos 13 anos para estudar no Colégio Romano. Foi ordenado sacerdote em 1721, aos 23 anos, e desde cedo iniciou um intenso apostolado.

Sua simpatia e dedicação atraíam multidões de fiéis humildes que faziam longas filas para se confessar com ele. O santo costumava dizer: “Descobri que a ajuda que eu posso dar aos que querem se salvar é: confessá-los. É incrível o grande bem que se pode fazer na confissão.”

Apesar de problemas de saúde decorrentes de práticas de mortificação, Batista de Rossi aprendeu a transformar o sofrimento em entrega diária. Atuou por muitos anos em um albergue fundado pelo papa, onde atendia pobres e desamparados, ensinava catecismo e preparava-os para os sacramentos.

Em 23 de maio de 1764, faleceu aos 66 anos após um ataque cardíaco. Seu funeral reuniu 260 sacerdotes, um arcebispo e uma multidão de fiéis. Foi canonizado em 1881 pelo papa Leão XIII.

A vida de São João Batista de Rossi é lembrada como exemplo de humildade, entrega e misericórdia. Sua missão no confessionário e junto aos pobres reforça o valor da reconciliação e da caridade como caminhos de santidade.

Redação Jornal | Texto: Jornal – com informações históricas da Igreja Católica

Sugerida para você:

  1. Igreja celebra São Matias, apóstolo escolhido para substituir Judas Iscariotes
  2. Jovem é morto a tiros no bairro Alto São João em Montes Claros
  3. Montes Claros – SAMU socorre vítimas de acidente na Avenida João XXIII

Acompanhe mais notícias no Jornal Montes Claros e fique por dentro dos principais acontecimentos da região!

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Vanfall Chegou a Montes Claros !!!

Sobre Jornal Montes Claros

Últimas notícias de Montes Claros e da região Norte de Minas Gerais. Acompanhe a cada minuto ás informações em tempo real de interesse para o cidadão.

Todos os direitos reservados por Jornal Montes Claros © para mais informações clique Aqui (2009-2025) e está licençado por Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

💬