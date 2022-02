Higienização e Blindagem: como funciona o processo de limpeza de estofados

Compartilhe Facebook

* Por: - 25 de fevereiro de 2022.

São Paulo 25/2/2022 – Uma limpeza regular não é suficiente para remover toda a sujeira e impurezas escondidos entre os tecidos e lacunas dos móveis.

Para preservar a integridade dos móveis é necessário seguir o processo adequado para cada tipo de tecido, diz especialista

Móveis estofados, como sofá, cadeiras e colchões, absorvem facilmente poeira, sujeira, pelos de animais e poluentes potencialmente nocivos. Ter os móveis estofados limpos regularmente contribui para um ambiente mais seguro e saudável para uma casa ou empresa.

E embora seja possível realizar uma limpeza superficial por conta própria, é essencial a contratação de um especialista no assunto, que possui as ferramentas próprias para a limpeza, além da experiência necessárias para fazer o trabalho com eficiência.

“Uma limpeza regular não é suficiente para remover toda a sujeira e impurezas escondidos entre os tecidos e lacunas dos móveis. Empresas profissionais usam aspiradores de nível industrial para remover contaminantes e alergênicos dos estofados, o que pode resultar em uma qualidade do ar interno mais limpa. Além disso, por mais que os móveis sejam protegidos de manchas e sujeiras, o tempo pode afetar os estofados. Poeira e outros poluentes podem fazer com que o tecido pareça opaco ou gasto. Uma limpeza completa ajuda a melhorar a aparência geral dos móveis”, explicou Marcelo Oliveira, proprietário da Me Clean, rede de franquia especializada em higienização e blindagem de estofados.

Processo de higienização e blindagem de estofados

A limpeza feita por profissionais garante a integridade dos móveis estofados, uma vez que seguem os métodos de limpeza recomendados pelo fabricante. O processo envolve as seguintes etapas:

•Teste de tecido: determinar o tipo de tecido é um passo importante para decidir sobre o melhor resultado possível. Os profissionais inspecionam e testam o tecido em cada peça de mobiliário estofado para determinar o método de limpeza mais eficaz e seguro.

• Aspiração profunda: os estofados são completamente aspirados antes de iniciar o processo de limpeza profunda. Essa etapa ajudará a extrair partículas soltas e sujeira seca do tecido.

• Remoção de manchas: qualquer mancha existente é pré-tratada com agentes de limpeza especializados feitos especificamente para o tecido de estofamento. O pré-tratamento suspende as partículas do solo para tornar o enxágue mais eficaz.

• Limpeza especializada: os profissionais em higienização utilizam ferramentas e técnicas especializadas, como extração de água quente, para suspender e soltar qualquer sujeira restante. Os métodos garantem secagem rápida e deixam um toque macio e fresco. Esta etapa também desodoriza e desinfeta.

• Adicionar blindagem: para evitar que móveis estofados retenham sujeira no futuro, é aplicado uma impermeabilização. Este acabamento é a prova d’água e protege contra derramamentos acidentais, umidade, mofo e bactérias.

“São muitos os benefícios da higienização, tanto para os lares como escritórios. Nos últimos dois anos as pessoas criaram ainda mais consciência sobre a importância da limpeza profunda nos móveis, carpetes, carros, entre outros. Por isso também estamos expandindo a Me Clean como franquia, dessa forma conseguiremos chegar a regiões que não tem acesso ou conhecimento a um serviço como esse”, finalizou Marcelo.

Website: http://www.meclean.com.br