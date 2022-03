Strava adiciona mapas 3D ao aplicativo móvel

Compartilhe Facebook

Mapas ajudarão ciclistas a entender a altimetria do percurso.

O Strava anunciou que os mapas tridimensionais já estão disponíveis nas versões iOS e Android de seus aplicativos móveis. A opção de terreno 3D foi adicionada aos seus mapas de calor pessoais em abril de 2021 e trouxe o terreno 3D para mapas de calor globais em julho.

Em seguida, introduziu mapas 3D em seu planejamento de rotas em setembro. No entanto, essas opções eram apenas para a versão baseada do app na web e não estavam disponíveis no celular.

A introdução de mapas 3D em seu planejamento de rotas móvel pode parecer um próximo passo inevitável para o Strava. Ele enquadra esta atualização como um meio para os atletas “visualizarem a dificuldade de diferentes jornadas e tomarem decisões informadas em movimento”. De acordo com o Strava, com mapas mostrando topografia e elevação em escala, os usuários agora podem procurar desafios e subidas enquanto estão no mundo ou encontrar um caminho mais fácil para casa.

O Strava diz que esta atualização é “o próximo passo” para tornar o aplicativo o “parceiro de treino ideal para atletas de esportes de trilha”, que podem avaliar trilhas desconhecidas ao pedalar. Além disso, o Strava também diz que os atletas de desempenho se beneficiarão porque podem adaptar melhor os programas de treinamento aos seus objetivos, como buscar oportunidades de treinamento para escalada ou realizar esforços de VO2 máximo.

A atualização está disponível para todos os usuários, independentemente de usarem a versão gratuita ou paga do aplicativo. Os mapas 3D podem ser acessados em dispositivos móveis acessando a guia “Rotas ou Registro”. Alternativamente, pode ser usado o recurso clicando no mapa de qualquer atividade. Parece que o mapa 3D está disponível com imagens de satélite ou com o mapa padrão do Strava.

A atualização segue a recente atualização dos pontos de interesse e as decisões do Strava de disponibilizar mais recursos na versão gratuita do aplicativo, como no relançamento do Strava Beacon em agosto de 2021.

