Escritório de AAI é o primeiro do Brasil a abrir 10% de sociedade para novos sócios

3 de março de 2022.

São Paulo 3/3/2022

A Amur Capital dá início ao “Programa Partnership”, que consiste em dar oportunidades para profissionais do mercado financeiro se tornarem sócios do seu próprio negócio. O programa busca dar oportunidades a profissionais do mercado financeiro, alinhando à cultura da empresa.

A Amur Capital, escritório ligado ao BTG Pactual, que iniciou suas atividades em dezembro de 2020, está iniciando o “Programa Partnership”, que consiste em dar oportunidades para profissionais do mercado financeiro se tornarem sócios do seu próprio negócio. O programa busca dar oportunidades a profissionais do mercado financeiro, alinhando à cultura da empresa.

A novidade para o mercado é que essa abertura dos 10% de sociedade do escritório não é limitada apenas ao time atual do escritório, mas é aberta a todo profissional do mercado financeiro que deseja construir uma carteira de clientes investidores e ter participação do escritório sem toda a burocracia geralmente envolvida até alcançar a sociedade.

O que é o Programa Partnership da Amur ?

Buscar perfis comerciais que se adequem à cultura da Amur Capital, formado por pessoas proativas, que geram resultados, com sentimento de donas do negócio que não aceitam estar na zona de conforto e, acima de tudo, que respeite a singularidade de cada indivíduo, trazendo consigo o conceito “people first”, pessoas em primeiro lugar.

O BTG Pactual, banco ao qual a Amur é plugada, tem como base essa cultura – que combina agilidade, foco no cliente, excelência, autonomia e visão de longo prazo para todos que fazem parte da empresa.

O CEO da Amur Capital, Leandro Marchioretto, explica um pouco mais sobre o programa. “Todos já entram com uma pequena participação na empresa conforme a legislação, e o PartnerShip é uma retribuição para pessoas que trazem resultado e que estão alinhadas a visão, missão e propósito do escritório. Isso é o que queremos implantar, e também o que significa ser, verdadeiramente, Partnership de um negócio”.

Para reforçar ainda mais essa ideia, por meio de uma matriz de análise, Leandro explica que existem dois eixos: resultados e cultura. Quando o eixo da cultura está alinhado ao eixo de resultados, a pessoa torna-se Partnership.

Mas pode acontecer do item cultura ser satisfatório, mas não está alinhado ao eixo do resultado, neste caso, a Amur Capital realiza ações de mentoria e treinamento para que as questões técnicas sejam lapidadas. “Geralmente, é uma estratégia, uma tática ou uma comunicação que precisa ser melhorada.” exemplifica Leandro.

O CEO comenta também que este programa impacta positivamente no mercado, visto que atrai pessoas de alta performance, que buscam serem participantes de um projeto com propósito. “Nós vivemos um momento em que não se trabalha somente pela remuneração. Tem que ter um propósito, sentido, paixão; tem que existir algo além trabalho para que a pessoa se sinta feliz, e o Partnership dá esta oportunidade”.

Atualmente, a empresa conta com cinco sócios PartnerShip e mais 51 sócios padrão. A meta é conseguir 150 sócios até o final de 2022.

O primeiro passo para associar-se a Amur Capital e participar do Programa Partnership ter a certificação da Associação Nacional das Corretoras de Valores, a Ancord e, a partir desse momento, o interessado estará habilitado a fazer parte da seleção do programa.

Ou seja, a empresa realiza uma seleção para entender se aquela pessoa possui o perfil e aptidões para se tornar associado do escritório. “Primeiro entra-se como sócio. O modelo de Partnership é um passo à frente. O sócio conseguindo atingir os pré-requisitos do programa, ele pode ter participações mais relevantes na empresa”, esclarece Marchioretto.

Uma das sócias Partnership da Amur Capital é a Head de Operações, Gisele Borba. Ela possui nove meses de empresa, e há cinco foi convidada pelos outros sócios a participar do crescimento da empresa dentro da modalidade.

Gisele conta que antes estava limitada a só um cargo, mas agora o cenário é outro. “Hoje, conforme a empresa for crescendo, eu entendo que meu potencial de crescimento, também cresce junto. Então, eu tenho todos os motivos para contribuir, para que a empresa só decole”, relata.

Para saber mais sobre o Programa Partnership da Amur, o profissional deve entrar em contato através do e-mail [email protected]

