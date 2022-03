Shampoos podem causar alergias? Saiba mais

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de março de 2022.

Muitos cosméticos possuem alta quantidade de elementos químicos que não fazem bem para o couro cabeludo e ainda causam alergias não apenas na área aplicada, mas também causam dermatites, irritam o nariz do usuário e de outras pessoas dependendo de seu odor e mais. Isso é algo que muitas pessoas podem tentar ignorar, mas é um fato importante a se considerar ao fazer a compra de um shampoo de qualidade.

Muitos usuários de cosméticos não consishampooderam os problemas de pele e irritações ao comprar um shampoo, mas o fato é que shampoos, especialmente feitos com certos elementos e quando utilizados em excesso, podem ser extremamente maléficos para seres humanos. Apesar de serem necessários para a qualidade do cabelo, é possível dizer que shampoos devem ter uma análise apropriada antes que o usuário defina qual a melhor marca, o melhor tipo e qual a melhor fragrância para aplicar em seu cabelo.

Além de permitir que o cabelo continue em seu melhor estado, sem pontas quebradas, eles ajudam também a fazer a manutenção do cabelo da forma mais fácil, mas o fato é que o shampoo é muito mais que o preço apresentado na loja. É preciso se manter atento para os menores preços e não cair em armadilhas com ofertas que podem custar caro no futuro, já que as alergias causadas por shampoos de má qualidade são mais que reais.

Se alguém está tendo frequentemente coceira em seu couro cabeludo, talvez esteja usando um shampoo de qualidade duvidosa que causam alergias e machucados em sua cabeça. Portanto, entender mais sobre o assunto é essencial para escolher um shampoo de maior qualidade e apostar em bons cosméticos.

Os shampoos podem causar alergias?

Como já mencionado, shampoos podem, de fato, causar alergias no couro cabeludo. Porém, deve-se notar que o shampoo não causa alergias em todos os casos. Isso depende inteiramente da qualidade do produto e de quem está utilizando ele. Certas pessoas não podem entrar em contato com a composição de certos shampoos, já que nem todos esses produtos são feitos da mesma forma e com os mesmos elementos.

É muito comum que pessoas apliquem o shampoo e sintam uma queimadura leve em seu couro cabeludo, o mesmo pode ocorrer para tinturas de cabelo. É preciso tomar cuidado, pois isso pode danificar muito mais que apenas os fios de cabelo, mas também a pele. Em casos mais graves, uma pessoa pode desenvolver dermatite crônica do contato constante.

Por isso, uma pessoa nunca deve ignorar os sinais e sentimentos da alergia. Caso haja sensação de queimadura, o ideal é que o usuário retire o produto da cabeça de forma imediata e não utilize mais o shampoo.

Como evitar as alergias?

O ideal é que, no momento da compra, a pessoa esteja ciente dos componentes de um shampoo. Os mais comuns seriam Quaternium-15, que é presente em vários cosméticos, e Lauril (Sodium Lauryl ou Laureth Sulfate) ou LSS, que também é utilizado em muitos produtos de higiene e cosméticos. Os parabenos são os conservantes químicos aplicados em shampoos para que eles possam durar um longo período de tempo, que também são usados em outros cosméticos e produtos de higiene para permitir sua duração.

O usuário deve considerar se pode ou não utilizar um shampoo com esses elementos. Sendo os mais comuns, é difícil encontrar um produto que não contenham o LSS, parabenos ou Quaternium. Mesmo assim, ler as informações do produto ou pesquisar previamente sobre é necessário para evitar as alergias.

Além disso, pesquisar sobre a qualidade do produto também é essencial. Um shampoo pode permitir melhor qualidade de cabelo, com uma textura mais agradável, porém pode também ser extremamente barato e conter elementos baratos em sua produção que irritam o couro cabeludo.

Quais os melhores tipos de shampoo para se usar?

Os melhores tipos de shampoo são os que dependem de menor quantidade de químicos para surtir efeito no couro cabeludo. Enquanto uma pessoa pode não sentir uma irritação ou alergia, ainda é preciso evitar o contato com químicos sempre que possível e fazer lavagens intercaladas com o uso de shampoo e condicionador. Os shampoos que menos dependem de químicos são os transparentes, cremosos e sem sulfato.

Os shampoos naturais evitam alergias?

Os chamados shampoos naturais ou veganos evitam alergias por conta de sua base ser feita em plantas, frutas, minerais, manteigas e óleos vegetais. Mesmo assim, o rótulo do produto deve continuar tendo a atenção do usuário, pois ele pode conter ativos sintéticos.

De forma geral, usar os shampoos naturais pode ser uma forma de obter uma fragrância mais genuína, evitar alergias e ainda ajudar o planeta, além de ser a opção ideal para quem se considera vegano e não gosta de utilizar produtos com base animal ou que necessitam de experiências em animais para sua produção