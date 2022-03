SEPRORGS abre regional na Fronteira Oeste

Compartilhe Facebook

4 de março de 2022.

É a quinta regional instalada pela entidade, que já conta com atuações em Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas e Santa Rosa, além da sede em Porto Alegre

O SEPRORGS acaba de lançar uma nova regional, sediada em Uruguaiana-RS. Comandada pelo diretor Paulo César Alves, que também dirige a empresa Alamo e atua no SEPRORGS de forma voluntária, a nova unidade vai atender a toda Fronteira Oeste, compreendendo os municípios de Uruguaiana, Alegrete, Barra do Quaraí, Itacurubi, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, São Borja e São Gabriel, que somam mais de 100 empresas da área de Economia Digital.

“Trabalharemos fortemente por estes negócios. Queremos que os empresários e empresárias percebam o valor de estarem em parceria com a entidade, com benefícios como a representatividade junto aos órgãos públicos, o networking, a possibilidade de utilização do Instituto Caldeira, em Porto Alegre-RS, onde fica nossa sede, além do acesso a convênios que dão descontos e condições especiais em produtos e serviços dos mais diversos segmentos”, ressalta Alves.

Uruguaiana é a quinta regional instalada pelo SEPRORGS, que ao longo dos anos já havia aberto atuações em Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas e Santa Rosa. “É uma nova estrutura para promover a integração dos agentes do setor de TIC, defendendo os interesses e a sustentabilidade das empresas locais”, complementa o diretor da Fronteira Oeste.

Além disso, Alves espera que a aproximação das empresas locais possa trazer mais eventos, palestras e encontros do setor aos municípios. “Nos colocamos à disposição das organizações de TI que desejam fazer parte do desenvolvimento dos negócios da Fronteira Oeste e convidamos todos a conhecerem o SEPRORGS”, finaliza.