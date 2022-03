O De Bem Com Você – A Beleza Contra o Câncer realiza oficinas no mês da mulher

São Paulo – SP 7/3/2022 – As oficinas online do De Bem com Você – A Beleza Contra o Câncer são gratuitas e acontecem no mês março

O Programa De Bem com Você – A Beleza Contra o Câncer realiza oficinas de automaquiagem especiais para pacientes em tratamento oncológico. As oficinas acontecerão durante quase todo o mês de março em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

No dia 08 de março será celebrado o Dia Internacional da Mulher e o Programa De Bem Com Você – A Beleza Contra o Câncer, do Instituto ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), terá uma programação especial durante todo o mês, com lives e oficinas online de automaquiagem para mulheres que estão em tratamento oncológico.

No dia 08, terça, às 20hs, acontece a live Coloração pessoal: você sabe o que é?, com a convidada especial Dan Veroneze que ensinará o que é coloração pessoal e como usar as cores para o autoconhecimento e para despertar a melhor versão de cada mulher.

As oficinas online acontecem quase todos os dias do mês e terão diferentes temas, entre eles: Skin Care e Pele Perfeita, Esfumado Colorido, Boca Perfeita, Olho tudo, boca nada, Maquiagem neutra. A seguir o link com toda a programação no https://institutoabihpec.org.br/de-bem-com-voce/oficinas-de-automaquiagem-online/

A participação é online e gratuita.

Oficinas de Automaquiagem

01 de março – Oficina online e gratuita

10h – Tema: Skin Care + Pele Perfeita

16h – Tema: Esfumado Colorido

2 de março – Oficina online e gratuita

20h – Tema: Olho tudo, boca nada

03 de março – Oficina online e gratuita

16h – Tema: Skin Care + Pele Perfeita

20h – Tema: Sobrancelha Perfeita

8 de março – Oficina online e gratuita

10h – Tema: Boca Perfeita dia da Mulher

16h – Tema: Esfumado perfeito dia da mulher

09 de março – Oficina online e gratuita

20h – Tema: Skincare e preparação de pele

10 de março – Oficina online e gratuita

16h – Tema: Delineado perfeito

20h – Tema: Maquiagem Neutra

15 de março – Oficina online e gratuita

10h – Tema: Skin Care + Pele Perfeita

16h – Tema: Esfumado Colorido

16 de março – Oficina online e gratuita

20h – Tema: Olho tudo, boca nada

17 de março – Oficina online e gratuita

16h – Tema: Skin Care + Pele Perfeita

20h – Tema: Esfumado Neutro

22 de março – Oficina online e gratuita

10h – Tema: Boca Perfeita dia da Mulher

16h – Tema: Esfumado perfeito dia da mulher

23 de março – Oficina online e gratuita

20h – Tema: Skincare e preparação da pele

24 de março – Oficina online e gratuita

16h – Tema: Delineado perfeito

20h – Tema: Sobrancelha perfeita

29 de março – Oficina online e gratuita

16h – Tema: Skin Care + Pele Perfeita

20h – Tema: Esfumado Colorido

30 de março – Oficina online e gratuita

20h – Tema: Olho tudo, boca nada

31 de março – Oficina online e gratuita

15h – Tema: Delineado perfeito

16h – Tema: Skin Care + Pele Perfeita

20h – Tema: Maquiagem Neutra

Website: https://institutoabihpec.org.br/de-bem-com-voce/