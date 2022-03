Principais cuidados com os dispositivos de airbags

Compartilhe Facebook

Precauções com esses equipamentos ainda são pouco conhecidas entre os donos de carros.

Obrigatórios em todos os carros do Brasil desde 2014, os airbags se tornaram itens fundamentais para a preservação da vida dos motoristas, ajudando consideravelmente na redução de mortes por acidentes de trânsito, que sofreram uma queda de 30% na última década, segundo dados apontados pelo secretário nacional de trânsito em 2021.

Apesar de sua presença e importância no dia a dia do condutor brasileiro, esse equipamento acaba não recebendo a devida atenção dos donos de veículos que, muitas vezes, não conhecem as precauções e cuidados que precisam tomar para garantir sua completa eficácia em caso de acidentes. Esta atitude pode acabar prejudicando a segurança e bem-estar dos ocupantes em situações de colisão.

Como item de segurança, o airbag funciona em harmonia com outros componentes do automóvel, dependendo, portanto, do uso e funcionamento adequado deles para que sua função de proteger os passageiros seja bem executada.

Dessa forma, ações como o uso constante do cinto de segurança e regulagem da inclinação dos bancos se tornam passos simples que possuem grande importância na manutenção da segurança de todos os ocupantes, assim como a atenção para fatores relacionados à vida útil do equipamento e boas práticas dentro do veículo.

Cuidados essenciais

Para garantir o funcionamento adequado das bolsas infláveis em caso de impacto, as fabricantes de veículos estipulam um tempo médio de utilidade de um airbag em 15 anos, sendo necessária a troca do equipamento em carros mais antigos, ou seminovos que atingiram esse tempo limite.

Atenção aos indicadores automáticos do veículo também é função do condutor, que deve ficar sempre alerta para a luz do airbag no painel. Caso esta se acenda inesperadamente, pode indicar problemas nesse sistema, o que exige manutenção apropriada e imediata.

Além dos cuidados com os aspectos mecânicos, boas práticas por parte dos passageiros também são necessárias, como não colocar objetos em cima do painel, ou não apoiar pernas e membros em locais inapropriados do automóvel, sem nunca esquecer da mais importante delas: o uso constante e correto do cinto de segurança.

Quando usado incorretamente, ou mesmo quando seu uso é negligenciado, o impacto da colisão nos passageiros do veículo pode ser fatal, mesmo com o bom funcionamento dos airbags.

Manter os bancos em uma posição reta e a uma distância de 25-30 cm dos locais dos airbags é também uma medida eficiente para maximizar o efeito das bolsas de ar no corpo dos passageiros, evitando possíveis fatalidades ou mesmo lesões graves.

Principais tipos de airbags

Ao considerar a proteção dentro do automóvel, saber os tipos de airbags mais comuns nos veículos brasileiros também contribui para a prevenção de acidentes mais graves, uma vez que os condutores podem escolher carros com modelos que se adequam às suas principais necessidades de segurança, ou mesmo redobrar a atenção, evitando possíveis colisões que sobrecarreguem o sistema nos seus veículos.

Apesar da obrigatoriedade do equipamento no Brasil, nem todos os modelos de airbags estão presentes nos carros nacionais, sendo os tipos mais comuns:

– Airbags frontais – Modelo mais comum e obrigatório, fica localizado no volante e painel do passageiro.

– Airbags laterais – Projetados para proteger o tronco e a cabeça dos ocupantes.

– Airbag de cortina – Serve para amortecer os impactos na parte lateral do veículo.

– Airbag central – Sua função é prevenir o choque entre passageiro e motorista durante uma colisão.

Airbag traseiro – Se localiza na parte posterior dos assentos traseiros, e serve para proteger a cabeça dos passageiros em batidas na parte de trás do veículo.

