A importância do marketing empresarial e seus fundamentos

11 de março de 2022.

Rio de Janeiro – RJ 11/3/2022 – É inegável a importância do marketing empresarial no engajamento de diversas empresas

O marketing empresarial envolve tanto atividades de marketing online quanto offline e só é eficaz quando toda a equipe da empresa envolvida trabalha em conjunto para atingir metas predeterminadas.

O marketing empresarial auxilia no engajamento de diversas empresas transformando-as em referência nos seus respectivos nichos. Isso porque além de se investir no produto também se investe em estratégias para consolidá-lo no mercado.

É muito importante mostrar o propósito da marca aos clientes, afim de construir confiabilidade e gerar interesse. Tudo isso envolve a imagem do negócio junto aos consumidores, a qualidade e variedade de produtos e serviços, entre outros fatores.

Para isso, é importante construir um excelente marketing empresarial, para que ele torne o produto ou serviço mais popular. Deixar de promover uma marca significa deixar de atrair novas pessoas interessadas no produto ou serviço.

Mas o que é marketing empresarial?

O marketing empresarial nada mais é do que um conjunto de estratégias de curto e médio prazo. Esse tipo de marketing visa aumentar a visibilidade da empresa, aumentar a base de clientes e, assim, aumentar os lucros.

Além disso, se realiza um estudo para analisar todas as necessidades da empresa, os objetivos a serem alcançados, a aceitação do público e tudo que envolve o processo.

Todas essas análises são feitas e desenhadas com base no perfil de cada organização e são únicas e individuais.

É fundamental solidificar a marca da empresa em seu nicho de mercado.

Qual é o objetivo do marketing empresarial?

Podem ser gerais ou específicos. Depende do que a empresa quer alcançar, seja a curto, médio ou longo prazo.

Geralmente, os objetivos são definidos no plano de marketing, alinhados à estratégia que envolve toda a organização.

Um bom parâmetro para definir metas de marketing é a abordagem de metas SMART, que significa específico, mensurável, atingível, realista e tangível. Ou seja, um ponto de partida é definir metas e objetivos com essas características.

Aqui estão alguns exemplos:

1. Aumentar as vendas

Toda empresa com foco em ser lucrativa visa vender mais. É imperioso ter uma estratégia de marketing que impulsione as vendas e atraia clientes.

Dentro dessa faixa de metas, podem ser criadas metas específicas, como aumentar as vendas em 20% nos próximos 12 meses por exemplo, ou conquistar 3 novos clientes por mês em um período específico.

Para atingir o objetivo de vender mais, pode-se considerar os fundamentos do marketing descritos pelo professor Philip Kotler. Segundo ele, deve haver preço, localização, público e promoção – os 4 Ps do marketing.

O produto/serviço deve ser competitivo no mercado, distribuído em ambiente favorável e devidamente divulgado ao público-alvo.

2. Fidelizar clientes

Fazer o “UP Sell”, ou seja, vender mais produtos para os mesmos clientes, é provavelmente um dos objetivos mais almejados pela maioria das empresas.

Fazer negócios com pessoas que já entendem o produto e têm um bom relacionamento com o fornecedor é muito mais fácil que conquistar novos clientes.

Kotler citado anteriormente, ensinava que manter cada cliente custa cinco vezes menos do que um cliente em potencial.

Conseguindo fidelizar clientes com estratégias de marketing sólidas, será possível fidelizar e aumentar a rentabilidade do negócio.

As estratégias de fidelização de clientes incluem marketing de conteúdo e marketing de relacionamento.

3. Fortalecimento da marca

O mercado é bastante competitivo, por isso as empresas devem fortalecer o desenvolvimento da marca utilizando, “branding”, um conjunto de estratégias que visem atingir esse objetivo.

Quando projetada adequadamente, uma estratégia de branding pode fixar uma marca na memória do consumidor. Mas isso não é algo para se alcançar em curto prazo. É necessário um trabalho de longo prazo, com uma perspectiva de longo prazo também .

A integração da marca cria um senso de humanização da identidade corporativa, que por sua vez, gera o desejo do consumidor por aquele produto ou serviço.

O marketing empresarial é essencial para o sucesso de qualquer tipo de organização seja em qualquer tipo de segmento.

Investindo na marca, o negócio será visto por mais pessoas, os produtos serão mais consumidos por seus clientes e favorecidos por seus potenciais clientes.





Por Denise Veiga

www.orquestradigital.com.br

Website: http://www.orquestradigital.com.br